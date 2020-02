Auch die Gräfin hat gesündigt

Immerhin gab es jetzt eine Aufführung im Foyer des Basler Stadttheaters, auf 70 Minuten gekürzt und im Klang verschlankt. Dass das Theater Basel von einer «Trilogie» der Figaro-Opern spricht, ist reichlich dick aufgetragen, denn das Milhaud-Stück wurde vorerst nur ein einziges Mal aufgeführt, und das auch noch nicht in der Originalgestalt, sondern in einer Kammerversion.

Verwickelte Handlung

Die Regisseurin und Moderatorin Ulrike Jühe hat dazu eine in der Gegenwart spielende Rahmenhandlung erfunden – sie spielt eine gestresste Journalistin der Zeitung «Schwarz auf Weiss». Diese Ergänzung ist im Grunde überflüssig und macht die an sich schon unübersichtliche Handlung noch komplizierter. Witzigerweise thematisiert Jühe die Verwirrung an einer Stelle ihrer Bearbeitung.

Dank dieser Produktion konnte man diesem Werk nun wenigstens einmal begegnen, sich in Milhauds Parlandostil einhören und sich an der knappen, anti­romantischen Musik dieses ­notorisch verkannten Meisters erfreuen. An zwei Klavieren brillierten Iryna Krasnovska und Leonid Maximov, die musikalische Leitung hatte Studienleiter Thomas Wise.

Skandalon Inzest

Graf Almaviva und seine Rosina sind immer noch ein Paar, ebenso Susanna und Figaro, der in der Basler Fassung zum Berater des Grafen aufgestiegen ist. Cherubino ist tot, aber da gibt es den jungen Léon, den viele für einen Bankert des Grafen halten, während er in Wahrheit ein illegitimes Kind von Cherubino und der Gräfin – bei Mozart noch die reine Dulderin – ist.

Hier ist niemand ohne Fehltritt: Auch Almaviva hat eine uneheliche Tochter namens Florestine, und da sich diese ausgerechnet in Léon verliebt hat, schwebt das Skandalon des Inzests über dem Ganzen. Jedenfalls so lange, bis die Verhältnisse geklärt sind. Da die beiden jungen Leute nicht blutsverwandt sind, steht einer Vermählung nichts im Wege, und das ganze Ensemble kann am Ende aus vollen Kehlen «das Geheimnis der Liebe» besingen.