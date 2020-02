Art Hongkong wird Versicherungsfall

Noch ist unklar, wie hoch der Schaden sein wird, den die MCH Group nach der Absage der Art Hongkong haben wird. Diese hätte vom 19. bis 21. März im Hongkong Convention and Exhibition Centre stattfinden sollen. MCH-Group-Sprecher Christian Jecker betonte am Freitag, dass dies keine Gewinnwarnung gewesen sei – keine Warnung an die Aktionäre also, dass sich eine schlechtere Gewinnentwicklung als prognostiziert ergibt. «Wir sind als ­börsenkotiertes Unternehmen ­lediglich unserer Ad-hoc-Publizitätspflicht nachgekommen.»