"My Goodness"Marlene Dumas

Die Augen sind weit aufgerissen, der Mund ebenso, das halbe Gesicht hinter Gittern. My goodness. Mit wenigen Linien ist alles gesagt. Dumas bringt es auf den Punkt. Direkt, bisweilen intim, präzise, oft in der Nahsicht. Liebe, Tod, Folter, Zeitgeschichte – die in Amsterdam lebende Künstlerin mit südafrikanischen Wurzeln schreckt vor keinem Thema zurück. Aus einem Archiv an Bildern, Fotografien und auch Texten speist sie ihre Gemälde und Zeichnungen, die oftmals davon erzählen, was dem menschlichen Körper widerfahren kann.