Eigenwilliger Duft aus der Nische

Am Dienstagmorgen herrscht auf der Volta Betriebsamkeit. Es sind Zollstock und Wasserwaage im Einsatz, und auch mancher Hammer ist zu hören, es wird umgehängt. Der Krach der benachbarten Baustelle ist auch nicht zu ignorieren, und dann muss auch noch der Teppich ausgebessert werden. Der Messeplatz an der Elsässerstrasse hat seinen industriellen Charme und ist dadurch nah an den Orten, an denen Kunst produziert wird: Ateliers, Werkstätten.

Durchgestylte Kunst

Ein Grossteil der hier präsentierten Arbeiten sieht jedoch aus, als wollte er diesen Ursprung vergessen lassen, so gut kann man sie sich in durchgestylten Wohnungen vorstellen. Da gibt es geknüpfte Wandarbeiten in Brauntönen, die sich vermutlich an Baumscheiben anlehnen, doch fatal an Toilettengarnituren denken lassen.

Und bei der niederländischen Galerie Ten Haaf Projects dreht sich ein Holzgebilde von Peer Vink, das an verwelkte Tulpen in einer Vase erinnert, wären da nicht die leuchtend gelben Hakenkreuze. Dies gäbe bei jeder Dinnerparty Gesprächsbedarf, gleichzeitig erstickt das Geräusch des Motors alles.

Die Bandbreite der gezeigten Kunst ist so gross wie die preislichen Unterschiede. Kleinformatige Malerei bietet die Berliner Galerie X-Pinky für unter 1000 Franken, die Papierarbeit «Avalanche» der Schweizerin Sophie Bouvier Ausländer, die sich aus 42 Einzelblättern zusammensetzt, liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Ihre Londoner Galerie Patrick Heide zeigt in Basel unter anderem Werke, die auf gewachsten Karten entstanden sind, horizontale Linien aufweisen und mitunter Wasser oder Land durch das tiefe Blau durchscheinen lassen.

Sehenswertes findet man auch bei der Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs, die sich auf Malerei spezialisiert hat und die etwa Bilder von Rainer Fetting im Portfolio hat. Fetting gehört zu den Mitbegründern der «Neuen Wilden» und hat in den letzten Jahren lebensfrohe Strand- und Surfbilder geschaffen.