Die Welt, mit oder ohne uns

Da ist doch was passiert. Da muss doch was passiert sein. Kein Mensch schleppt einfach so sein Baby mit zur Arbeit. Oder besser gesagt: kein Mann. Sonst stimmt ja alles. Die ehrgeizige Föhn­frisur, die seidige Krawatte, der teure Mantel mit kühn aufgeklapptem Kragen. Aber da ist dieses Baby, das heult, hemmungslos, herzerweichend, genau an der Stelle, wo der Mann an anderen, besseren Tagen sein Notebook umklammern würde. Und da sind diese Querfalten auf der Stirn, der leere Blick. Irgendeine Zukunft ist auf diesem Gesicht vor sehr kurzer Zeit zerbrochen.