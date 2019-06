Die Art Basel zwischen Kunst und Kommerz

Spiegler ist sich bewusst, dass er damit nur geringfügig an den Stellschrauben dreht, mit denen er den Messezugang regeln kann. Die grundlegenden Probleme der Art Basel in einem boomenden Kunstmarkt, in dem das obere Preissegment in rasendem Tempo sich immer stärker abhebt vom Rest, sind damit nicht gelöst. Die Megagalerien, die über Filialen in allen Weltstädten verfügen, befinden sich in einem Geldrausch, demgegenüber die Gewinne beim Goldrausch in Kalifornien wie Peanuts anmuten. Und die kleineren und mittleren Galerien wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht, denn ihre Messerechnung sieht jedes Jahr schlechter aus.

Kurzfristige Sicherung des Fortbestands der Kunstmesse

Das nun in allen Messen der Art Basel eingeführte sogenannte «sliding scale pricing model» wird allenfalls kurzfristig die Spannungen etwas lösen können, die zwischen den kleineren und mittleren Galerien und der ­Messeleitung bestehen. Das neue Preissystem ist auch eine gute Nachricht für Basel, denn die Preisanpassungen im Zehntelbereich sichern mindestens kurzfristig den Fortbestand der Kunstmesse, die nach dem Niedergang der Baselworld für das Unternehmen Messe CH noch die einzige Cashcow ist.

Wer sich einmal die Preise der Objekte vor Augen führt, die an der Art Basel gehandelt werden, kann kaum glauben, dass es sich hier um gleichartige Waren handelt. So meldete doch David Zwirner, dass er an der Messe einen Gerhard Richter für 20 Millionen Franken verkauft habe, während bei der Lisson Gallery ein Lawrence Weiner aus dem Jahr 2005 für 25'000 US-Dollar einen neuen Besitzer fand. Wir greifen da ziemlich will­kürlich etwas aus dem tieferen Preissegment aus jenem Pressecommuniqué heraus, das die Messe uns jeden Abend zuschickt.

Auffrischung des Angebots

Angesichts solcher Preisdifferenzen ist selbst der Vergleich mit Äpfel und Birnen obsolet, die ja problemlos auf einem gemeinsamen Obstmarkt angeboten werden können. Auf der Art Basel haben wir es mit Elefanten und Mäusen zu tun, die, wenn wir uns nicht täuschen, noch nie auf demselben Markt feilgeboten wurden. Hier geschieht das aber alle Jahre wieder, und grosso modo, «sliding scale» hin oder her, zahlen die Elefanten gleich viel wie die Mäuse, was diese (oder auch jene?) wohl über kurz oder lang zur Auswanderung zwingt.

Wir haben es mit einem Marktplatz zu tun, dessen geltendes Preissystem die kleineren Galerien aus dem Markt drängt. Das wäre an sich ja nicht so schlimm, wenn nicht gerade diese kleineren Galerien für die Ökologie der Gesamtmesse so wichtig wären. Sie bringen die dringend benötigte Auffrischung des Angebots. Während die grossen Galerien nicht anders können und auch nichts anderes wollen, als auf grosse und teure und auf immer wieder gleiche Kunst zu setzen. Denn sie ist bei den schwer­reichen Sammlern beliebt, die nach Siegerkunst (Wolfgang Ullrich) rufen, mit der sie angeben und mit der sie später im Sekundär- und Tertiärmarkt Gewinne einfahren können.