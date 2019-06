Das Weisse im Auge des Anderen

Es ist weiss hier drin. Ziemlich weiss. Heiss übrigens auch. Vor allem wenn die Junisonne auf das spacige Igluzelt vor dem Basler Messeturm niederbrennt. Es sieht dann umso merkwürdiger aus, wenn metro­politane Weltbürger mit Art-Stoffsack am Ärmel durch die Drehtürschleuse schlüpfen, den Allerwertesten ­artig auf einer Podestkante parkieren, sich im Zaungastmodus in die Ecken drücken (was in einer Halbkugel noch anspruchsvoll ist) und – Achtung, jetzt kommt das Merkwürdige – von jungen Menschen in Workout-Tenüs ins Primatenrudel eingemeindet werden. Die postieren sich nämlich hinter einem, diese jungen Menschen, stützen sich wie die Schimpansen auf Fäuste und Kniescheiben, heben die ­Gesichter unerschrocken auf Allerwertestenhöhe, in so gerade noch nicht justiziablem Abstand.