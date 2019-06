Tun wir so, als ob wir das auch wären, reich und bevorzugt. Und gehen wir mit den Augen desjenigen von Stand zu Stand, der über ein unlimitiertes Budget verfügt.

Was würde ich mir kaufen, wenn ich nur könnte? Obwohl die Kunstwerke an der Art dicht an dicht gehängt sind, eine Art riesiges Museum auf Zeit, tue ich mich schwer damit, etwas zu entdecken, das ich gerne zu Hause hätte.

Kunst, sofern man sie täglich sieht, bei sich daheim, muss von besonderer Qualität sein. Sie muss, im Idealfall, dem täglichen Dialog standhalten. Sie sollte einem nie über ­werden. Sie sollte Gefühle auslösen. Eine kleine Episode fällt mir dazu ein. Als das Kunst­museum Basel Anfang Februar die namhafte Schenkung der Sammlung Alma und Frank Probst erhielt – dank der CMS – wurde auch bekannt, dass Alma Probst fast bis zuletzt und fast täglich vor «Femme dans un fauteuil» von Picasso sass. So müsste es sein. So innig die Liebe, so tief die Bindung, so gross die Freude. Auf ewig mein. Kein Investitionsobjekt, kein Prestige­gugus, kein Modefurz.

Unter dieser Prämisse spaziere ich durch die Halle 2. Ich suche. Hoffe darauf, dass meinen Augen etwas gefällt. Und finde wenig. Vielleicht «Le vol d’oiseau par le clair de lune» von Joan Miró? Es hätte diese besondere Qualität des täglichen Gefallens, glaube ich. Vielleicht ein schönes Doppelstück von Richard Long? Oder doch lieber «Rum Run» des vor einem Jahr auf Vinalhaven gestorbenen Robert Indiana? Weil es Witz hat. Weil es in jeder Faser Maine in sich trägt und dies für mich eine emotionale Verbindung wäre, stark genug, zu überdauern?

Ich stosse auf zwei Mobiles von Alexander Calder. Und hier ist der Moment, zu erzählen, dass ich einst jemanden kannte, der Calder kannte und bei ihm im Studio war und sich etwas hätte aussuchen dürfen und angeblich ablehnte. Wie kann man nur?

Vieles ist, man mag es mir verzeihen, «Bricolage», wie ein ehemaliger Kollege es ausdrückt, dem ich zufällig über den Weg laufe. Bastelei, könnte man auch sagen. Gelegentlich hübsch, oder keck, oder inhaltlich stark. Aber Bastelei ist nicht, was ich kaufen würde. Bei einem grossen, pinken Herz mit goldener Schlaufe von Jeff Koons hat sich gegen Mittag eine Menschentraube gebildet. Man verschone mich. Please, pretty please.

Ich stosse, nicht unerwartet, auf mehrere Bilder von Alex Katz. Diesen amerikanischen Flachmaler, wie ich ihn nenne, weil seine Werke von einer geradezu radikalen Zwei­dimensionalität sind.

Ein Jean Arp, ganz in Weiss, würde mir gefallen. Und oben, im ersten Stock, stosse ich auf ein Bild der deutschen Malerin Karin Kneffel, die mir bislang kein Begriff war. Ich bleibe stehen. Dieses Bild hat was. Es erzählt mir eine Geschichte. Ich denke, ich würde seiner nicht überdrüssig werden. Ähnlich auch ein extremes Querformat des Engländers David Hockney. Realistisch gemalt. Mit Menschen darauf. Es passiert was.