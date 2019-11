«Wir wollen alle nicht in einer Wehrstadt leben»

18 Arten, einen Zaun zu ziehen: eine Seite mit Zeichnungen aus Theo Deutlingers «Handbook of Tyranny». (Zum Vergrössern darauf klicken)

Nun kann man das Versteckspiel mit den Abwehrmassnahmen beschönigend, gar heuchlerisch finden.

Das stimmt. Aber es ist auch so, dass wir alle nicht in einer Wehrstadt leben wollen, die bis zu den Zähnen bewaffnet sich gegen mögliche Terrorattacken wehrt. Ich denke da oft an die Renaissance-Städte, die eigentliche Wehrstädte waren, aber im Unterschied zu den mittelalterlichen Städten auch wunderschöne Bauten dafür entwickelten.

Ein besonders schreckliches Kapitel handelt von der Todesstrafe. Sie zeigen da sechs verschiedene Arten der Exekution. Was lehrt uns das?

Es geht um die finale Begrenzung des Raums, wo das Jetzt aufhört und das Jenseits beginnt. Dabei unterliegt das ganze Prozedere einem strengen Protokoll, das von Land zu Land verschieden ist, sei das in den USA, im Iran, in China, in Saudiarabien oder in Kuwait. Da geht es um eine Hinrichtung, bei der nicht ein Polizist, Soldat oder Wärter Verantwortung übernimmt, sondern das System, die Gesellschaft als Ganzes oder eben gar niemand. Sehr deutlich wird das bei der Steinigung im Iran. Da wird der Verurteilte in einen Graben gestellt, sodass nur noch der unter einem Sack versteckte Kopf hervorschaut. Die Steine dürfen nicht zu gross und nicht zu klein sein, denn sie dürfen den Todgeweihten nicht mit einem Schlag töten, sondern sollen erst in der Masse tödlich werden, sodass nicht bestimmt werden kann, wer den finalen Stein geworfen hat.

Sie analysieren im Umkreis der Todesstrafe auch die Abläufe in einem Schlachthof.

Ja, das passt irgendwie zusammen, weil es auch im Schlachthof darum geht, den Tötungsvorgang und die nachfolgende Zerlegung des Tieres möglichst zu anonymisieren. Es wird wohl nicht mehr lange gehen, bis wir vollautomatische Schlachthäuser haben, in denen sich kein Mensch mehr schuldig macht. Wir übergeben der Technik die Schuld. Wir haben nichts damit zu tun.

Ist es wirklich so, dass wir mithilfe von Technik und Elektronik in eine Zukunft hingehen, in der bei Ausgrenzungsprozessen niemand mehr die Verantwortung übernehmen muss?

Ich denke schon. Es geht uns auch so mit dem Flüchtlingsdeal mit Erdogan. Er bekommt 3 Milliarden Euro von der EU, damit er die Grenze dichthält. Wir haben damit nichts zu tun, und der Böse ist Erdogan, den man sowieso nicht mag.

Die Ausstellung «Unterm Radar» im Architekturmuseum Basel ist bis 15. März 2020 zu sehen.