Ach, wäre es nur immer so wie letzte Nacht

An dieser Behauptung sind drei ­Sachen wichtig: a) Der Basler und die Baslerin sind interessant genug, dass sie es dereinst in ein Museum schaffen. b) In diesen Museen können die Ausstellungsobjekte animiert werden! c) Die Museumsnächte prägten sich ins kollektive Gedächtnis der Stadt ein.

Dieser kleine Ausflug in die Zukunft der alten Stadt am Rhein ist jedoch nicht bloss Schabernack. Am Tag nach der 20. Basler Museumsnacht gilt es festzustellen: einfach grossartig, comme toujours. Wie allewyl. Es ist ja schon erstaunlich, was die Basler alles so gesammelt haben in den letzten Jahrhunderten. Unglaublich schöne Gemälde von Weltklasse. Einmalige, ethnologische Kostbarkeiten. Längst ausgestorbene Tiere, römische Skulpturen, Fahrzeuge, neuerdings auch Tramzüge; oder anders gesagt: Drämmli, Drämmli, Drämmli.

Und es ist ja wirklich der Wahnsinn, wie viele Menschen aus nah und fern sich von der Museumsnacht anziehen lassen. Manch eines der Museen wäre froh, es würde auch an anderen Tagen so viel Aufmerksamkeit erregen wie in dieser speziellen Januarnacht.

Dieses Engagement, diesen bunten Strauss an Ideen für schnöde 24 Franken: Das wünschte man sich auch für die ganz normalen Tage

Was ist der Zauber? Sicher die Geselligkeit – siehe oben. Die spezielle Atmosphäre tut ihren Teil dazu (nicht umsonst hat Hollywood bereits drei Filme unter dem Titel «Nachts im Museum» ins Kino gebracht). Aber, pecunia non olet, reden wir mal übers Geld: 24 Franken kostet der Eintritt. Für alle unter 26 Jahren ist er gar gratis. Das heisst, für 24 Franken stehen einem während der Museumsnacht alle Basler Museen offen. Ob einen Giftmischerei, pardon, Pharmazie interessiert oder Cartoons, ob man ins neue Tram-Museum am Dreispitz will oder mit der Taschenlampe durchs Kunstmuseum irrt.

Kein Wunder, gibt es einen Run! Unter der Woche, an einem normalen Mittwoch zum Beispiel, kostet der Eintritt ins Kunstmuseum für Erwachsene ab 20 Jahren 26 Franken. Im Cartoon­museum 12, im Naturhistorischen Museum 14 Franken (für Sonderausstellung inklusive Dauerausstellung). Für die Museumsnacht lassen sich die Verantwortlichen zudem immer was ganz Spezielles einfallen: Man kann zusehen, wie ein Wolf (der vermutlich in Graubünden zufällig unter den Zug kam) ausgestopft wird, es gibt Taschenlampentouren, die Museums-Drämmli verkehren und so weiter und so fort.

Kleiner Einschub an dieser Stelle: Nur das Feuerwehrmuseum verzichtet leider darauf, gerade bei dieser speziellen Gelegenheit seine nigelnagelneu renovierte Dampfspritze, ein Prunkstück aus dem Jahr 1905, herumfahren zu lassen, obwohl das Ding wieder voll funktionsfähig ist. Wie kann man nur! Und wenn als Argument ins Feld geführt wird, beim Lützelhof sei es zu eng und zu gefährlich, dann denkt man sich halt im Vorfeld eine geeignete Route aus! Ende der Durchsage.