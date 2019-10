So viel Zynismus auf Kosten anderer, das tut weh

Erkenntnisse wie ausgelatschte Pantoffeln



Zwischenbilanz: Entweder haben die Leute die falsche Frisur oder ein falsches Gebiss («American White»). Und ihr Verhalten ist sowieso völlig falsch. Die Männer sind selbstherrlich, die Frauen kulturell übersteuert. Literatur und Theater; Yoga, Botox und Fair Trade; Dinkelfasten, Messerbänkchen und Selbstfindungskurse. Es ist ein einziges Elend mit der «spätmodernen Wellness- und Identitätsgesellschaft», weiss Felix. Echt jetzt? Come on, Felix, an den Füssen handgenähte Schuhe und im Kopf Erkenntnisse, die so ausgelatscht sind wie Pantoffeln: Soll das alles gewesen sein?

Der Autor stellt sich oft und gerne mit seinem Felix an einen Espressostand, um insgeheim Leute zu verachten. Das liest sich dann so: «Die sehen hier alle aus wie Gartenzwerge, dachte Felix, lebensweltlich privilegierte Zerowaster-Gartenzwerge, in veganen Turnschuhen an Grünkohlstrünken nagend.» Lustig das?

Unser Autor hat was gelesen. Frage: Wozu?



Nicht alle Repliken und Pointen sind schlecht – vielmehr gut für die Nebenspielstätte eines Boulevardtheaters. Philipp Tingler hat eine Art Stand-up-Roman erfunden. Seine Dialoge sind keine Gespräche, sie sind Abschussrampen für Pointen. Mitunter kommt es zum Austausch von Sätzen über die Liebe im Allgemeinen und über Ehe und Mutterliebe im Besonderen unter Zuhilfenahme von Nietzsche und Schopenhauer. Merke: Unser Autor hat was gelesen. Frage: Wozu?

Felix gibt sich gerne als Melancholiker. Die innere Gewissheit, nicht dazuzugehören, versüsst ihm sein Angepasstsein. Er glaubt an den «Glanz der Ironie». Leider versteht er wenig davon, was unschwer daraus zu ersehen ist, dass er sich wie ein Schüler freut, wenn Conni in gebildeter Runde «Ach du Kacke» sagt. Conni, der Klassenclown; Felix, der Lümmel von der letzten Bank?

Einen Witz zu machen, über den keiner lachen kann, ist peinlich. Einen schlechten Witz zu machen und selber darüber am lautesten zu lachen, ist peinlicher. Geradezu peinigend jedoch ist es, als Leser über 200 Seiten mit Kichererbsen beschossen zu werden. Philipp Tingler organisiert für Felix, Franziska und Conni einen Überbietungswettbewerb im Witzigsein, der einer Zwangshandlung nicht unähnlich ist. So viel Zynismus auf Kosten anderer, das tut weh.

Philipp Tingler: Rate, wer zum Essen bleibt. Roman. Kein & Aber, Zürich 2019. 208 S., ca. 28 Fr.