Sex, Gewalt und Ohrwürmer

Hierzulande sind Geralt von Riva und seine Mitstreiter den meisten Fans allerdings lediglich durch die Videogames des polnischen Entwicklerstudios CD-Projekt bekannt. Die Macher der Netflix-Adaption stellen sich demnach der kniffligen Aufgabe, allen Erwartungen gerecht zu werden: Und sie schlagen sich überraschend gut.

Grosse Fussstapfen

Ursprünglich sollte der Hexer-Stoff in einem für sich stehenden Film zusammengefasst werden. Doch Kelly Luegenbiehl, Vizepräsidentin der International Originals bei Netflix, bestand darauf, dass Sapkowskis Vorlage weit mehr zu bieten habe: Immerhin schrieb der Autor neben zwei Kurzgeschichtenbänden («Der letzte Wunsch», «Das Schwert der Vorsehung») fünf zusammenhängende Romane («Das Erbe der Elfen», «Die Zeit der Verachtung», «Feuertaufe», «Der Schwalbenturm», «Die Dame vom See»).

Die Welt des Witcher-Zyklus besteht aus einer Vielzahl kleiner Königreiche und Fürstentümer und beherbergt neben Menschen auch sogenannte Anderlinge wie Zwergen und Elfen. Geralt von Riva mutierte in jungen Jahren durch eine schmerzhafte Prozedur zum Hexer und reist seither als Monsterjäger durch die Welt.

Die Serie springt zwischen drei Perspektiven hin und her: Die Hauptfiguren Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) werden unabhängig voneinander vorgestellt. Die Handlungsstränge spielen dabei nicht nur an drei verschiedenen Orten, sondern auch zu unterschiedlichen Zeiten. Als Orientierungspunkt kann dabei die Schlacht von Cintra dienen, die in der Gegenwart und in Ciris Handlungsstrang stattfindet. Am weitesten in der Vergangenheit befindet sich die Zauberin Yennefer, zwischen den beiden weiblichen Figuren ist die Geschichte Geralts angesiedelt. Im Verlauf der ersten Staffel werden die Handlungsstränge langsam zusammengeführt und treffen als Cliffhanger in der letzten Folge aufeinander. Die erbarmungslose Welt des Hexers wird durch Blut und nackte Haut gekennzeichnet, wie es bereits bei «Game of Thrones» der Fall war: Die magische Fantasy-Mischung stellt sich aus Gewalt und Sex zusammen. Doch «The Witcher» unterscheidet sich in anderen Punkten entschieden vom grossen Bruder des Genres. Während die HBO-Serie immer tiefer im Zwielicht, der Brutalität und Tragik versinkt, schafft Netflix den Balanceakt zwischen Spannung und Humor: Auf traurige Szenen folgen heitere, und die gruseligen Monsterjagden rutschen nie vom Fantasy- ins Horrorgenre ab. Andrzej Sapkowski teilt zudem George R. R. Martins Lust, seine Hauptcharaktere sterben zu lassen, nicht.

Blut und nackte Haut

Zum Glück, denn man merkt dem zweifachen Superman-Darsteller und selbst ernannten Fantasy-Nerd Henry Cavill seine ausgiebige Vorabrecherche an: Die Bücher gelesen und die Videospiele mehrmals durchgezockt, lehnt er seinen Geralt nah an den Hexer der Games an. Trotz seiner gefühllosen Fassade identifiziert man sich mit dem von Menschen verachteten Mutanten. Perfekt ergänzt wird er von seinem besten Freund und Comic-Relief Jaskier, gespielt von Joey Batey. Der Barde und Schürzenjäger liefert neben witzigen Randbemerkungen schliesslich auch den Ohrwurm der Serie: «Toss a Coin to the Witcher» hat sich schon wenige Stunden nach Veröffentlichung quer durchs Internet gesungen. Weniger überzeugen kann die Besetzung von Triss Merigold, die in der ersten Staffel, anders als in den Games, lediglich eine Nebenrolle spielt. Die braun gelockte Anna Shaffer sieht der rothaarigen Magierin der Videospiele kaum ähnlich. Gleich ergeht es Jodhi May, die mit ihren 44 Jahren eine gar junge Königin und Grossmutter eines Teenagers abgibt. Über diese kleinen Änderungen sieht der Zuschauer in Anbetracht der fesselnden Geschichte und der spannenden Kampfszenen, die ohne viele Cuts auskommen, jedoch gerne hinweg.

Die erste Staffel der Netflix-Adaption hat nicht nur für alte Fans des Witcher-Universums Suchtpotenzial, sondern überzeugt auch Zuschauer ohne Vorwissen. Die acht Folgen sind daher schnell durchgeschaut, und schliesslich folgt die Erkenntnis, dass die nächste Staffel erst 2021 veröffentlicht werden wird. In der Zwischenzeit haben neue Fans also genügend Zeit, sich mit den Büchern und Videospielen bekannt zu machen.