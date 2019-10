Der Verdingbub vor dem Richter

Die Uraufführung von «Hundert Jahre weinen oder hundert Bomben werfen», inszeniert von Franz-Xaver Mayr, die am Freitagabend auf der Kleinen Bühne des Theaters Basel stattfand, beginnt so, wie man es dem Titel gemäss erwarten durfte: bedrückend, aber gleichzeitig auch fesselnd, da die wenigen Sätze der Darsteller zahlreiche Bilder entstehen lassen. Die Last dieser Szenen verdoppelt sich durch den Hintergrund einer realen Biografie eines Verdingbuben, an der sich die Autorin des Stücks, Darja Stocker, orientiert hat.

Abschieben und loswerden

So ungefähr könnte es sich zugetragen haben. Oder hat es sich zugetragen. Dieses Abschieben, das Loswerden von Kindern, für die man nicht mehr aufkommen konnte, wollte oder durfte. Diesen Geschehnissen folgt man eine ganze Weile wie gebannt. Dem Betteln von Reto, gespielt von Jonas Götzinger, der verspricht, dass er nicht mehr ins Bett machen wird, wenn ihn der Vater, gespielt von Pascal Goffin, nur nicht wegschicken würde. Reto, der zum Bauern gebracht wird, aber trotzdem wieder nach Hause zurückkehrt, immer wieder. Dieses Lechzen nach Zu­neigung, das Sehnen nach ein wenig Aufmerksamkeit wird von Götzinger genauestens dargestellt. Beinahe voyeuristisch fühlt man sich als Zuschauer, als reglose Masse, die dieser Abwärtsspirale zusieht.

Dabei wird auf der in sattem Orange-Rot gehaltenen Bühne (Bühnenbild: Michela Flück) oftmals nur erzählt, wobei sich Reto für seine Taten rechtfertigt. Lose ergibt sich so das Bild einer Anhörung vor dem Untersuchungsrichter, auf das, im Wechsel mit länger ausgeführten Ausschnitten aus den Erzählungen, immer wieder zurückgegriffen wird.

Es ist dieser Wechsel zwischen erzählten und ins Spiel übersetzten Szenen, der einen auf willkommene Art und Weise stets wieder aus einer Gegebenheit rausreisst und unvermittelt in eine nächste befördert.

Der Sog, der dadurch entsteht, wird jedoch nicht aufrechterhalten. So wirken einige Szenen in die Länge gezogen, wobei die darin transportierte Aussage bereits nach kurzer Zeit verständlich wird. Einige der Szenen, die in Algerien in der Fremdenlegion zu verorten sind, welcher Reto schliesslich beitritt, gehören zu dieser Sorte.

Fünf Jahre in der Legion

Die eigentliche Geschichte, die damit aufgerollt wird, ist jedoch nicht minder interessant. Auch hier orientierte sich die Autorin an den Erlebnissen des Baslers René Schüpbach, der als 17-Jähriger der Legion beitrat und dort fünf Jahre verbrachte. Die Gewalt, welcher der Protagonist dort ausgesetzt wurde, wird in «Hundert Jahre weinen oder hundert Bomben werfen» meist nur indirekt verdeutlicht: Die Folgen davon sind jedoch immer aus der Körperhaltung, dem Gesichtsausdruck oder der Nacherzählung der Schauspieler zu ent­nehmen.