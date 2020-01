20 Jahre Museumsnacht und zwei besondere Gastinstitutionen

Die Veranstalter der Basler Museumsnacht können sich über eine Erfolgsgeschichte freuen: 2001 gegründet, lockte die erste Ausgabe 19’000 Besucher in die Museen. Diese Zahl hat sich im letzten Jahr, bei der Ausgabe von 2019, bereits verdoppelt – so Eva Keller, Leiterin Fachbereich Museen und Kulturmarketing, an der Medienkonferenz anlässlich der kommenden Museumsnacht, die am Freitag, 17. Januar, stattfinden wird. Während sich der eine oder andere an besagtem Anlass in den Reihen von Wartenden vor den Eingängen und in den Schlangen von Menschen in den Museumsräumen möglicherweise etwas eingeengt fühlt, ist für die Veranstalter genau diese ansteigende Zahl der Besucher ein Zeichen dafür, dass die Museumsnacht ein grosses Potenzial der Kulturvermittlung innehat. Wie auch in den vergangenen Jahren sollen die Besucher der 20. Ausgabe deshalb aus einem reichen Programm einige Veranstaltungen ihrer Wahl besuchen können – und wie in den vergangenen Jahren ist der Eintritt in die Museen an diesem Abend für Besucher unter 26 Jahren kostenlos.