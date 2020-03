11 Tipps für den digitalen Ausgang

1. Hauskonzerte mit Igor Levit



Er war mal wieder schnell, der Pianist und Social-Media-Aktivist Igor Levit. Bereits am letzten Donnerstag hat er sein erstes Twitter-Hauskonzert gegeben, in Socken. Über 291’000-mal ist die Aufnahme seither aufgerufen worden, auch bei den Folgekonzerten wachsen die Zahlen stündlich. Jeden Abend um 19 Uhr spielt @igorpianist – was immer zum Tag passt. Bisher passte zum Beispiel Frederic Rzewskis Variationszyklus «The People United Will Never Be Defeated». Oder Beethovens «Appassionata», die Levit mit so viel Energie spielte, dass manche Akzente den Boden beben und das Aufnahme-Handy hüpfen liessen. (suk)

2. Wohnzimmer-Raves



Die Disco ist leer, der DJ ist trotzdem da: So sieht es derzeit in China aus. Foto: PD

Als Corona im Reich der Mitte ausbrach, wurden die DJs arbeitslos, die Clubs kämpften ums Überleben. Flugs stellten sie sogenannte «Cloud Raves» auf die Beine – in Clubs werden DJ-Sets per Livestreaming übertragen, während die Clubbesucher zu Hause die Musik einschalten, kommentieren oder dazu tanzen können. Diese Online-Veranstaltungen sind unglaublich populär. In Europa passiert nun dasselbe; als Beispiel seien berühmte Berliner Clubs wie der «Tresor», «Kater Blau» oder die «Wilde Renate» genannt, die ihre Partys unter dem Hashtag #UnitedWeStream in die Wohnzimmer streamen. Bezahlen muss man dafür nichts, die Macher hoffen auf Spenden. (phz)

3. Kultureller Widerstand



«The fruit seller» von Vincenzo Campi. Foto: PD

Das Kunstmuseum von Brera in Italien zeigt unter dem Titel «Resistenza culturale» in einem kurzen Video, wie eine Mitarbeiterin des Departements Vermittlung im leeren Museum «The fruit seller» (1578-1581) von Vincenzo Campi erläutert. Bei dem Bild handelt es sich um einen der wichtigsten Vorläufer des Genres des Stilllebens. Inzwischen haben sich die Twitter-Einträge unter #museichiusimuseiaperti und #resistenzaculturale derart vervielfacht, dass man nun vom Sofa aus eine eigentliche Kunstreise durch Italien unternehmen kann. (hm)

4. «Apocalypso TV» mit Patti Basler