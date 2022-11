Einkehren: Zum Goldenen Sternen in Basel – Kulinarischer Höhenflug im Dalbe-Tal In Basels ältestem Gasthof am St.-Alban-Rheinweg geniesst man modern inspirierte Klassiker in historischem Ambiente. Dorothea Gängel

Der historische Innenraum des Gasthofs zum Goldenen Sternen lädt zum kulinarischen Höhenflug. Foto: Nicole Pont

Bevor wir eintreten in Basels ältesten Gasthof, geniessen wir den Spaziergang entlang des Rheins. Keine quietschenden Tramschienen, kein Alltagslärm, keine Hektik trübt die abendliche Stimmung an diesem schönen Fleck im Grossbasel. Der Empfang ist herzlich, unser Zweiertisch im historischen Gastraum ist liebevoll eingedeckt und steht in grosszügiger Distanz zu den Nebentischen.

Passend zur Ambiance wählen wir zum Auftakt ein Gläschen Zunftwein (7.50 Franken). Dazu grüsst die Küche mit einem kleinen Siedfleischsalat, der frisch und fein abgeschmeckt unseren Appetit anregt. Die Vorspeisen lassen nicht lange auf sich warten. Mein Herbstsalat ist mit einer wunderbaren Brombeersauce und geschwenkten Waldpilzen angerichtet. Die aromatische Fischsuppe wird erst am Tisch dazugegossen, eine Zeremonie, die uns gefällt.

Bewertung Infos einblenden Service: professionell Essen: klassisch-kreativ Preis: angemessen Ambiente: stimmungsvoll In der Rubrik Einkehren testet die BaZ regelmässig Restaurants in der Region. Im Wochenrhythmus

erscheint abwechselnd ein Lokal aus der Stadt und eine Beiz aus dem Baselbiet. Die Autoren geben jeweils in den Kategorien Service, Essen, Preis und Ambiente eine Bewertung ab. (red)

Kujtim Zenunaj ist ein herzlicher, aufmerksamer Gastgeber. Seit 1999, so verrät er uns, serviert er im Goldenen Sternen – mit spürbarer Leidenschaft. Unterdessen ist der Gastraum gut gefüllt, dennoch nimmt er sich Zeit für jeden einzelnen Gast, von denen einige zum wiederholten Male hier sind. Zum Hauptgang lassen wir uns einen Muttenzer Pinot noir vom Weingut Urs Jauslin (48 Franken) empfehlen. Der kräftige Wein harmoniert bestens mit den beiden Hauptgängen aus der Wildkarte. Das Hirschentrecote (39.50 Franken) kommt an einer Pilzrahmsauce mit Pizokels und Herbstgemüse. Es ist genau so saignant, wie sich das meine Begleitung gewünscht hat.

Der Gasthof zum Goldenen Sternen liegt malerisch am St.-Alban-Rheinweg. Foto: Nicole Pont

Mein Hirschpfeffer (36.50 Franken) ist würzig wie angekündigt, wunderbar weich geschmort und umgeben von einer fast schwarzen, sämigen Sauce, die ich löffelweise geniessen könnte. Da werden die Spätzli und das Apfelrotkraut mit den eingelegten Marroni fast zu Statisten, obwohl auch hier die Küchencrew um Chefkoch David Ettwiller grosses Können beweist.

Wir liebäugeln mit den in Portwein gekochten Pflaumen mit Vanilleglace (13 Franken), müssen aber kapitulieren. Die Portionen waren sehr grosszügig. So beschliessen wir den schönen Abend glücklich und zufrieden und geniessen noch den Spaziergang zurück in den Alltag, wo die Menschen mit Chäsbängel und Beckenschmutz die Herbstmesse feiern.

Gasthof zum Goldenen Sternen, St.-Alban-Rheinweg 70, 4052 Basel, Mo–Fr 11.30–14 Uhr und 18–23 Uhr, Sa 11.30–23 Uhr, So 11.30–22 Uhr, www.sternen-basel.ch

