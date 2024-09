Schuhhersteller vor Schliessung – Künzli-Chefin hofft auf reichen Investor, um alle Arbeits­plätze zu retten Lebt die Schweizer Traditionsmarke doch weiter? Ein ehemaliger Mister Schweiz zeigt Interesse an einer Übernahme. Doch die Chefin des Schuhproduzenten strebt eine andere Lösung an. Christopher Gilb

«Nicht jeder kann unsere hoch komplizierten Schuhe herstellen»: Künzli-Chefin Barbara Artmann in ihrer Fabrik. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Jetzt abonnieren und von der Vorlesefunktion profitieren. Abo abschliessenLogin BotTalk

Die Medienmitteilung des Aargauer Schuhproduzenten Künzli am Donnerstag kam einigermassen überraschend. Dieser teilte mit, er werde «aufgrund fehlender Nachfolge» auf Ende Jahr die Tore schliessen. Für die elf Mitarbeitenden am Hauptsitz in Windisch würden sich Kündigungen nicht vermeiden lassen. «Danke, und schade!», hiess es in der Mitteilung. Damit also sollte die heute 97-jährige Geschichte der kultigen Schweizer Schuhe enden.