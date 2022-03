Interview mit Konfliktforscherin - «Künstliche Intelligenz hätte die Invasion vielleicht verhindert»

Sie forschen speziell zur Ukraine. Was haben Sie dort bislang in Zusammenhang mit KI untersucht?

In der Ostukraine herrscht ja bereits seit 2014 ein bewaffneter Konflikt. Mir ihrer Mission zur Überwachung des Waffenstillstands in der Ukraine ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eine Vorreiterin beim Einsatz von neuen Technologien. So nutzte die OSZE beispielsweise mit Kamera ausgestattete Drohnen und Satellitenbilder, um die Mitarbeitenden in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Zusammen mit einem Kollegen der Universität Göteborg habe ich untersucht, wie sich der Einsatz dieser Technologien auf die Einhaltung der Waffenruhe auswirkt. Die Auswertung der gesammelten Daten von Hand ist allerdings sehr aufwendig, weshalb die Technologien nur selektiv zum Einsatz kommen. Ein nächster Schritt ist daher, zu untersuchen, was der Einsatz von KI hätte verändern können, da dies eine weitaus systematischere Sammlung und Analyse von Konfliktdaten ermöglicht hätte.