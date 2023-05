Baselbieter Unikat unter Druck – Künftig soll es in Baselland nur noch sechs Fünflibervereine geben Sie stammen aus einer Zeit vor den Sozialversicherungen und dienten dem organisierten Sparen. Jetzt sind die Fünflibervereine etwas aus der Mode und verlieren Mitglieder. Simon Erlanger

Dank den Fünflibervereinen wurde gespart und das Geld vermehrt. Doch jetzt sind die Vereine unter Druck. Foto: Archiv Tamedia

Die Baselbieter «Fünflibervereine» wollen mit der Bildung von sechs Regionalvereinen Mitgliederschwund und Vereinsauflösungen bekämpfen. Das berichtet die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag. Allerdings sei es noch nicht so weit. Die Bildung grösserer Vereine käme nur zum Tragen, wenn alle Stricke reissen würden.

Allein im vergangenen Jahr habe man 570 Mitglieder verloren, so Rudolf Bolliger, Präsident des 1929 gegründeten «Verbands Basellandschaftlicher Fünflibervereine» an der 93. Delegiertenversammlung des Verbands in Diepflingen.

Noch 2000 Mitglieder

Noch vor 20 Jahren habe es 53 Fünflibervereine gegeben. Aktuell seien es noch 26 mit rund 2000 Mitgliedern, die 13,6 Millionen Franken an Ersparnissen verwalten. Grund für das Verschwinden vieler Vereine sei die Tatsache, dass sich immer weniger Vorstandsmitglieder und Kassiers finden lassen.

«Fünflibervereine» hiessen ursprünglich Sparvereine. Sie stammen aus dem 19. Jahrhundert, als es noch lange keine Sozialversicherungen gab, und beabsichtigen die Steigerung der sozialen Wohlfahrt der einzelnen Mitglieder durch die Einzahlung von regelmässigen Vereinsbeiträgen. Letztlich geht es um soziale Absicherung. Der erste Fünfliberverein wurde 1874 in Gelterkinden gegründet, der letzte 1949 in Lauwil.



