Ärger in der Gemeinde Ettingen – Kündigungen sorgen für Wirbel Die neu gewählten Gemeinderäte wollen in Ettingen für «frischen Wind» sorgen. Aber mit ihrer Art ecken sie bei einigen Bürgern an. Ein Workshop soll jetzt helfen. Benjamin Wirth

In der Gemeindeverwaltung in Ettingen finden momentan intensive Gespräche statt. Die Meinungen gehen häufig auseinander. Foto: Flickr/Google

Die Stimmung im Ettinger Gemeinderat ist gestört. Zwar wurde der Rat bei den Baselbieter Kommunalwahlen von letztem Februar neu gewählt und hat sich erst im Juli zusammengesetzt. Doch das siebenköpfige Gremium scheint sich bislang nicht eingefunden zu haben, wie mehrere Zwischenfälle in den letzten Wochen offengelegt haben. Die neuen Gemeinderäte Benno Graber (Freie Wähler), Christian Lischer (SP) und Gemeindepräsidentin Sibylle Muntwiler (Freie Wähler) wollten dem Dorf neuen Schwung verleihen und – wie man in Ettingen auch hört – in einigen Bereichen aufräumen.