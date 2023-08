Sweet Home: 10 Dinge, die jedes Bett braucht – Kümmern Sie sich ums Bett Zurück von den Ferien schlafen bald alle wieder im eigenen Bett. Diese Ideen helfen, dass dies stilvoller geht und noch mehr Freude macht. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Ruhe

Edles, ruhig gestaltetes Schlafzimmer. Foto über: Historiska Hem

Den Stil, den man in einem schönen Hotel so schätzt, kann man auch ein wenig daheim umsetzen. Die meisten chic eingerichteten Hotelzimmer vermitteln erst mal Ruhe. Das hat viel damit zu tun, dass einem ein schön hergerichtetes Bett empfängt – mit dicken, aufgeplusterten Kissen, die dazu einladen, darin zu versinken. Zu Hause ist das Bett oft zerknautscht und hat meist nicht mal eine Überdecke. Straffen Sie erst mal alles und plustern Sie Ihre Kissen auf. Viele Betten haben zu wenige Kissen. Ein Bett ist nicht komfortabel, wenn da nur ein mageres Kissen liegt. Wer gerne im Bett liest und einen morgendlichen Kaffee geniesst, möchte sich den Rücken und Kopf mit Kissen auspolstern. Wenn man beim Schlafen nur ein Kissen will, legt man die restlichen zum Beispiel auf eine Bettbank, einen Stuhl oder in eine grosse Korbtruhe neben dem Bett. Gönnen Sie Ihrem Bett auch Überdecken. Ein Bett, in dem bloss das Duvet und ein Kissen liegen, wirkt ein wenig so, wie in der Unterwäsche.