Solidarität mit dem Vaterland – Kubaner demonstrieren auf dem Theaterplatz Ein paar Dutzend Leute haben am Sonntag gegen das kubanische Regime protestiert. Martin Regenass

Mit Transparenten, Fahnen und Reden solidarisieren sich Exilkubaner mit ihren Landsleuten auf der Karibikinsel. Foto: Martin Regenass

«Cuba libre» oder «Patria y vida»: Diese Parolen für ein freies Kuba und für ein lebenswertes Vaterland skandierten am Sonntagnachmittag knapp 100 Kubaner und Sympathisanten auf dem Theaterplatz. Die Asociación Democracia para Cuba hat zur Kundgebung aufgerufen, weil die Landsleute in Kuba auf die Strasse gehen.

«Die kubanische Bevölkerung verlangt einen Regimewechsel. Seit 62 Jahren gibt es keine Pressefreiheit und keine Demokratie. Nun hat Corona alles nur noch schlimmer gemacht, weil die Regierung die Lebensmittel kontrolliert und sich die Leute nicht mit Esswaren eindecken können», sagt Eisbel Rojas, Präsident der Asociación.

Begonnen haben die Proteste in Kuba am 11. Juli in einem Ort rund 30 Kilometer von der Hauptstadt Havanna entfernt. Mithilfe sozialer Medien haben sich die Demonstrationen über das ganze Land fortgepflanzt. Es handelt sich um die grössten Proteste seit Jahrzehnten.

Die Regierung hat mit voller Härte auf die Kundgebungen geantwortet und mehrere Hundert Protestierende verhaftet. Staatspräsident Miguel Díaz-Canel hat in bewährter Castro-Manier die USA für die Demonstrationen verantwortlich gemacht.

Die Stadt Basel haben sich die Exilkubaner als Ort für die Demonstration ausgesucht, weil es hier am Rheinknie gemäss Eisbel Rojas eine Gruppierung gibt, die für die Diktatur auf der Karibikinsel ist und die Asociación als antikubanisch bezeichnet. Rojas: «Wir wollen dagegen ein Zeichen setzen.»

