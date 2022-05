Neues Gesundheitszentrum in Laufen – KSBL will mit Bau der Notfallstation noch in diesem Jahr beginnen Alle Mietverträge für das neue Baselbieter Krankenhaus sind unterzeichnet. Die Eröffnung des Gesundheitszentrums liegt in greifbarer Nähe. Benjamin Wirth

Das Gesundheitszentrum im Birs Center beim Bahnhof Laufen wird eine Notfallstation. Foto: Mathias Leemann

Die Vorbereitungen für das regionale Gesundheitszentrum in Laufen gehen mit grossen Schritten voran. Wie das Kantonsspital Baselland (KSBL) in einem Communiqué bekannt gibt, gehe man mit der Praxis Reinacherhof, dem Rheumazentrum Laufen und Facharzt Kurt Bütikofer – sie alle sind Kooperationspartner des KSBL – nun in die Detailplanung für den Bau des neuen Krankenhauses.

Insbesondere die Um- und Ausbauplanung sei für alle Beteiligten essenziell, damit auch die Partner ihre Praxen im zukünftigen Gesundheitszentrum neu einrichten und so ihren Patientinnen und Patienten eine «topmoderne» Infrastruktur bieten können, heisst es weiter. Das Gesundheitszentrum im Birs Center beim Bahnhof Laufen wird eine Notfallstation.

Für den Umbau bereit

Inzwischen sei auch entschieden, dass die Radiologie am zukünftigen Gesundheitszentrum über einen MRT verfügen wird. Dies sei eine wesentliche Erweiterung des radiologischen Angebots für die Region, mit der das geplante Konzept mit Walk-in-Notfall, Spezialsprechstunden, Hausarztmedizin sowie modernster Diagnostik eine besondere Aufwertung erfahre.

Seit März dieses Jahres ist das KSBL Mieter der Teilflächen im ersten und zweiten Obergeschoss des Birs Centers. Wenn die Baubewilligung planmässig vorliegt, können vonseiten der Bauplanung Ende Mai die Handwerksleistungen ausgeschrieben werden und die Umbauarbeiten im zweiten Halbjahr starten, wie in der Mitteilung vom Mittwoch beschrieben wird.

Mit der circa neun Monate dauernden Umbauzeit rückt die Eröffnung des Gesundheitszentrums im ersten Halbjahr 2023 also in greifbare Nähe.

