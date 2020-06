Das geschieht am Spitalstandort Laufen – KSBL betreibt mit Migros-Tochter neues Gesundheitszentrum Laufen Statt dem bisherigen Spital sollen am neuen Standort Hausarztmedizin, Therapien, Diagnostik mit Radiologie, Spezialsprechstunden, Medikamentenversorgung und die Notfallversorgung mit ärztlicher Betreuung rund um die Uhr angeboten werden.

Der Spitalstandort Laufen soll bald Geschichte sein. Foto: nicole pont

Das Kantonspital Baselland (KSBL) will gemeinsam mit der Migros-Tochter Medbase das geplante Gesundheitszentrum in Laufen betreiben. Vorgesehen ist ein neuer Standort im Zentrum.

In einem «Letter of Intent» haben die Partner die Eckwerte für ein zukünftiges Joint Venture vereinbart, wie das KSBL und Medbase am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Das neue Gesundheitszentrum Laufen soll Hausarztmedizin, Therapien, Diagnostik mit Radiologie, Spezialsprechstunden, Medikamentenversorgung und die Notfallversorgung mit ärztlicher Betreuung rund um die Uhr anbieten.

Die Angebote müssten dabei selbsttragend gestaltet werden und die Eigenfinanzierung gewährleistet sein, heisst es weiter in der Mitteilung.

Das neue Gesundheitszentrum soll künftig an einen zentralen Ort in Laufen untergebracht werden. Medbase und das KSBL werden gemäss Mitteilung einen neuen Standort suchen. Bis dahin wird das Gesundheitszentrum am bisherigen Standort des Spitals Laufen an der Lochbruggstrasse betrieben werden.

Für weitere Partner offen

Geht es nach dem KSBL und Medbase, sollen sich im neuen Joint Venture auch weitere Partner beteiligen. Ein hohes Potenzial würden die Beteiligten in einer gemeinsamen Kooperation mit der Hirslanden-Gruppe sehen, da sowohl Medbase als auch das KSBL bereits heute mit Hirslanden zusammenarbeiten, heisst es weiter.

Die ambulante Gesundheitsdienstleiterin Medbase gehört zur Migros-Gruppe. Sie betreibt schweizweit an mehr als 40 Standorten medizinische Zentren. Auch 40 Apotheken gehören zu Medbase. Mitte Mai hat das Unternehmen zudem mit den Eigentümern von Zahnarztzentrum.ch die Übernahme einer Aktienmehrheit vereinbart.

Laufen stand als kleinster der drei Standorte des KSBL schon mehrmals vor dem Aus, ist aber dank des Laufentalvertrags bis heute in Betrieb. Letzten Oktober gab die Baselbieter Regierung bekannt, dass das Spital Laufen zum ambulanten Gesundheitszentrum heruntergestuft werden soll. Stationäre Angebote sind im schwer defizitären Regionalspital künftig keine mehr vorgesehen.

