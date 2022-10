Podcast «Politbüro» – Kronfavorit für den Bundesrat: Was kann Albert Rösti jetzt noch stoppen? Der SVP-Nationalrat ist in bester Position, die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer anzutreten. Doch was macht ihn so stark? Und hat er auch den Segen von Christoph Blocher? Christoph Lenz Raphaela Birrer Markus Häfliger Vivienne Kuster Produktion

Erst sieben Tage sind vergangen, seit Bundesrat Ueli Maurer seinen Rücktritt ankündigte. Doch bereits hat sich aus dem Kreis der möglichen Anwärter ein klarer Favorit hervorgetan: Albert Rösti.

Zwar hält sich der 55-jährige Berner Nationalrat und ehemalige SVP-Parteichef offiziell noch bedeckt hinsichtlich einer Kandidatur, in Bundesbern wird aber bereits damit gerechnet, dass das Parlament ihn am 7. Dezember in den Bundesrat wählt.

Doch warum ist Rösti der Konkurrenz bereits enteilt? Wie wirken sich seine mannigfaltigen Lobbyverbindungen in der Kampagne für den Bundesrat aus? Und was kann Rösti noch stoppen? Das besprechen Raphaela Birrer und Markus Häfliger in einer neuen Folge des Podcasts «Politbüro», moderiert von Christoph Lenz.

