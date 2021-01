Haarscharf an Tragödie vorbei – Krokodil schnappt nach Schwimmer – der befreit sich mit blossen Händen In Australien ist ein 44-Jähriger von einem Salzwasserkrokodil attackiert worden; obschon er mit leichten Verletzungen davon gekommen ist, will er wieder in dem See schwimmen gehen.

In der Umgebung des Lake Placid verbreitet: Das Salzwasserkrokodil. Bild: Getty Images/Archiv

Ein Schwimmer in Australien hat einen wahrhaft kühlen Kopf bewiesen und so einen Krokodil-Angriff überlebt. Dem 44-Jährigen gelang es, den Kiefer des Tieres mit blossen Händen von seinem Kopf zu lösen und zu entkommen, wie Rettungskräfte am Donnerstag mitteilten.

Zum Schwimmen stieg der Mann in den Lake Placid nahe der bei Touristen beliebten Stadt Cairns im Norden Australiens. Im Wasser habe er plötzlich gespürt, wie das Krokodil sich in seinem Kopf festbiss, berichtete der Sanitäter Paul Sweeney. «Er griff mit seinen Händen nach dem Kiefer, um ihn zu lösen, und als ihm das gelang, schnappte das Maul auf seinem linken Zeigefinger zu.»

Mann will wieder schwimmen gehen

Der 44-Jährige habe noch eine beträchtliche Strecke bis zum Ufer zurückschwimmen müssen, bevor er sich an Land schleppen konnte, erklärte Sweeney. Die Rettungskräfte trafen den Australier in einem «bemerkenswert ruhigen» Zustand an. Der Mann schätzte die Grösse des Krokodils auf etwa eineinhalb bis zwei Meter. Die Zähne des Tieres hinterliessen Wunden am Kopf, im Gesicht, an der Schulter und an der Hand des Mannes, ernsthaft verletzt wurde er jedoch nicht.

«Er hat sehr viel Glück gehabt», erklärte Sweeney. Der 44-Jährige habe darauf bestanden, bald wieder im Lake Placid schwimmen zu gehen. Salzwasserkrokodile sind in der Gegend verbreitet, Angriffe jedoch relativ selten. Laut dem «Queensland Environment Department» suchen Wildhüter an der Unfallstelle immer noch nach dem Krokodil, um es aus dem Lake Placid zu entfernen.

AFP