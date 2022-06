Helfende fühlten sich alleingelassen – Kritische Fragen nach Todesfall im Gartenbad Bachgraben Badegäste versuchten, das Ende Mai im Bachgraben ertrunkene Mädchen zu retten. Drei von ihnen schildern ihre Erlebnisse und bemängeln die Sicherheitsvorkehrungen der Anlage. Sebastian Schanzer

Im Lernschwimmbecken wird das Wasser tiefer, je mehr man sich vom Beckeneingang entfernt. Foto: Nicole Pont

Am schwersten zu ertragen sei das Gefühl der Ohnmacht. «Ein Gefühl, das sich auch vier Wochen nach dem tragischen Vorfall nicht einfach abschütteln lässt», sagt Sabrina Ruckstuhl* (Name geändert), während sie erstmals wieder durch das Gartenbad Bachgraben in Basel läuft. Am 21. Mai, gleich zu Beginn der Badesaison, ist dort im Lehrschwimmbecken ein 5-jähriges Mädchen ertrunken. Die genauen Umstände sind derzeit noch Gegenstand von Untersuchungen. Weder die Basler Staatsanwaltschaft noch das Sportamt als Betreiberin des Bades äussern sich derzeit zum Fall.