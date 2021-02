Erfundene Orthopädie-Klinik – Kritische FDP-Fragen entlarven Regierungstrick mit Phantomspital Wird durch das erfundene Orthopädie-Spital das Unispital Basel auf Kosten privater Anbieter, des Baselbiets und der Prämienzahler bevorteilt? Das Baselbieter Parlament fordert umgehend Antworten. Joël Hoffmann

Gesundheitspolitiker Sven Inäbnit, Landrat der FDP, sorgt sich um fair ausgestaltete Spitallisten. Foto: Lucia Hunziker

In Basel gibt es bald ein auf Orthopädie spezialisiertes Spital, das nur auf dem Papier existiert: das Universitätsspital Basel Gellertstrasse. Die BaZ berichtete am Samstag, dass der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger mit dieser Trickserei seinem Unispital mehr Fälle verschafft – dies auf Kosten anderer Kliniken und der Prämienzahler. Die Recherche rief die Baselbieter FDP auf den Plan. In einem dringlichen Vorstoss führte sie den Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber aufs Glatteis.

In der Orthopädie gibt es in der Region Basel eine Überversorgung, was den Prämienzahler unnötig belastet. Die Regierungen beider Basel wollen über Spitallisten die Mengen beschränken und so letztlich einzelnen Kliniken Leistungsaufträge, also die Erlaubnis für gewisse Operationen, entziehen. Das Unispital Basel erhielt nun jedoch genau jene lukrativen Leistungsaufträge doppelt, derweil alle anderen, günstigeren Kliniken bluten müssen. Der Trick: Engelberger erfand den Unispital-Standort Gellert. An der Gellertstrasse hat das Unispital eine Kooperation mit dem Bethesdaspital. Eine auch rechtlich umstrittene Angelegenheit, die nun juristisch definitiv nicht mehr haltbar wäre und, statt aufgehoben zu werden, jetzt durch dieses Phantomspital vermeintlich legalisiert wird.