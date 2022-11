Heisses Thema in Sissach – Kritik an Fifa und Katar Die Gesprächsreihe «Für eine friedliche Zukunft» widmete sich dem integrativen Aspekt des Sports. Emotional wurde das Gespräch, als die Gegebenheiten in der Golfmonarchie diskutiert wurden. Daniel Aenishänslin

Doha, und mit ihm Katar, schillert in die Welt hinaus. Foto: Martin Divisek

«Für mich ist Sport der ultimative Integrationsfaktor», antwortet Fussballtrainerin Johanna Aeschbach dem Moderator. Ueli Mäder führt die Gesprächsrunde «Für eine friedliche Zukunft» zum Thema «Wie Sport verbindet». Gleich sechs Gäste mischen sich im Sissacher Cheesmeyer-Gebäude ein. Und natürlich wird die WM in Katar kontrovers diskutiert.

Einig ist sich die Runde jedoch, dass Sport integrativ wirkt. Walter Mundschin, früherer FCB-Libero und Landschreiber, erzählt, wie er mit 16 Jahren aus dem Kanton Luzern nach Sissach kam und dank des Sports sofort integriert wurde. Moritz Kamber, ehemaliger Eishockeyspieler, erinnert sich an die 1960er-Jahre und die Gastarbeiter, mit denen er Fussball spielte: «Die wurden auch nicht immer so behandelt, wie man sie hätte behandeln sollen.» Da klingt die spezielle Lage der Gastarbeiter in Katar bereits an. Doch in Sissach ging es freundschaftlicher weiter. Nach Turnieren habe es «ein Fest auf Italienisch» gegeben. Er habe Kollegen gefunden, mit denen er noch heute unterwegs sei.

«Ich müsste lügen»

Die Situation der Gastarbeiter in Katar setzt Emotionen frei. Der ehemalige Handballer Peter Tschudi erzählt von seinen Eindrücken, die er gewann, als er in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Bahrain arbeitete. Es gebe immer wieder tödliche Unfälle auf Baustellen. «Aber ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es gab abnormal viele. Was in Zusammenhang mit der WM berichtet wird, ist sicher übertrieben.» Es sei naiv, zu glauben, man könne mit Protesten etwas an Katar ändern.

Um das Thema Katar kam die Gesprächsrunde nicht herum: Moritz Kamber, Walter Mundschin, Peter Tschudin, Johanna Aeschbach, Wolfgang Bortlik, Daniel Woker und Ueli Mäder (von links). Foto: Daniel Aenishänslin

Walter Mundschin ist nicht einverstanden. Sicher könne man etwas bewirken. Doch: «Die Änderungen brauchen sehr viel Zeit.» In der Schweiz habe sich in den letzten 60 Jahren auch viel verändert; er denke da an das Frauenstimmrecht. Und trotz Traditionen: «Ich hoffe, dass sie gerade durch die WM langsam in unsere Zeit kommen.» Johanna Aeschbach moniert, es sei dennoch problematisch, diese WM zu unterstützen. Sie zeige, dass es im Fussball, der universell und für die Gesellschaft gemacht sein sollte, «schliesslich um nichts anderes geht als ums grosse Geld».

Schriftsteller Wolfgang Bortlik will unbedingt die Fifa reformieren, den – wie er sagt – organisierten Grosskapital-Fussball: «Es stellt sich immer mehr heraus, wer der eigentliche Bösewicht in der ganzen Geschichte ist; es ist nicht Katar, es ist die Fifa.»

Ex-Botschafter über Katar Infos einblenden Daniel Woker war Schweizer Botschafter in Kuwait, Bahrain und Katar. Auch er nimmt an der Gesprächsrunde im Cheesmeyer teil und erzählt, wie er 1998 erstmals in Katar ankam und gerade Wahlen abgehalten wurden. «Das war ganz neu», sagt er, «die Frau des damaligen Emirs brachte das bei ihrem Mann durch.» Ebenso, dass Frauen wählen und gewählt werden können. Allerdings habe es lediglich Kandidaten auf Wahlplakaten zu sehen gegeben. Verschleierte Frauen abzubilden, mache halt keinen Sinn. «Katar ist eine erzkonservative Gesellschaft», folgert Woker. Der Golfstaat sei das einzige Land neben Saudiarabien, das sich dem Wahhabismus verpflichtet fühle: «Ein sehr konservativer Islam, in dem Frauen grundsätzlich das Gesicht schwarz verschleiern.» Daniel Woker sagt auch: «Katar ist kein Land, Katar ist eine Firma.» Die Familie des Scheichs bilde quasi den Verwaltungsrat, während die Katarer als Aktionäre betrachtet werden könnten. Die Angestellten kämen primär aus Pakistan, Indien und Nepal. Hauptsächlich würden sie als Hausangestellte und auf Baustellen arbeiten – «unter unglaublich schlimmen Umständen». Doch sei Katar kein Einzelfall. Die anderen Golfmonarchien seien ähnlich unterwegs. Schliesslich bemerkt Daniel Woker: «Diese Länder machen inzwischen viel mehr Geld mit Investitionen als mit Öl.» Katar und die Fussballweltmeisterschaft sei erst der Anfang. 2021 führten die Vereinigten Arabischen Emirate bereits die Weltausstellung durch «und wollen nun mindestens auch eine Fussball-WM, wenn nicht sogar Olympische Sommerspiele». Saudiarabien wiederum wolle die Olympischen Winterspiele. Diese Staaten hätten das Gefühl, dass man mit Geld alles kaufen könne. «Wir im Westen», so Woker, «haben nichts getan, um ihnen dieses Gefühl nicht zu geben.»

