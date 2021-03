Kriterien derzeit knapp nicht erfüllt

Seit dieser Woche sind Läden, Museen und Freizeitanlagen im Freien wieder geöffnet. Der nächste Öffnungsschritt soll bereits am 22. März erfolgen. Am nächsten Freitag wird der Bundesrat dafür die epidemiologische Lage analysieren. Davon hängt ab, ob und wie Restaurants – unter Umständen auch Innenräume – wieder geöffnet werden können. Auch Lockerungen für Kultur- und Sportveranstaltungen mit Publikum, Sport in Innenräumen, Präsenzunterricht an Hochschulen sowie eine Aufhebung der Homeoffice-Pflicht stehen zur Diskussion.

Nach einer Konsultation der Kantone will die Regierung am 19. März über mögliche Lockerungen entscheiden. Voraussetzung ist eine günstige epidemiologische Entwicklung, die der Bundesrat anhand von vier Kriterien beurteilt:

IPS-Belegung durch Covid-Patienten unter 250 Betten

R-Wert unter 1 im 7-Tages-Schnitt

14-Tages-Inzidenz nicht höher als am 1. März

Test-Positivitätsrate unter 5% im 7-Tages-Schnitt

Drei von vier Punkten sind derzeit knapp nicht erfüllt.

Gleichzeitig macht das Parlament Druck auf den Bundesrat, das Land weiter zu öffnen. Die Landesregierung muss sich also etwas einfallen lassen, damit der nächste Öffnungsschritt trotz der heiklen Corona-Lage erfolgen kann.