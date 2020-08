Dreiste Diebe in Frick – Kriminaltouristen täuschten Panne vor, um Helfer zu bestehlen Zwei Rumänen wurden am Freitag in Frick festgenommen, weil sie mit dreister Vorgehensweise versuchten, ihre Opfer abzulenken und so an deren Wertsachen zu gelangen

Die Kantonspolizei Aargau mahnt zur Vorsicht vor Dieben und Betrügern, die derzeit an verschiedenen Orten im Kanton unterwegs sind. (Symbolbild) Kantonspolizei Aargau

Mutmassliche Kriminaltouristen aus Osteuropa haben am Wochenende im Kanton Aargau an mehreren Orten versucht, Wertsachen und Gegenstände zu stehlen. Die Kantonspolizei nahm nach eigenen Angaben zwei rumänische Staatsangehörige fest.

Die Diebe und Betrüger würden mit dreister Vorgehensweise versuchen, Opfer abzulenken und an Wertsachen zu gelangen, teilte die Kantonspolizei am Montag mit. Sie mahnt zur Vorsicht.

Bei den zwei Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter von 30 und 35 Jahren. Sie haben keinen festen Wohnsitz in der Schweiz. Gegen die Verdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet.

Autopanne vorgetäuscht

Sie waren in Frick am Freitagabend in einem Auto mit bulgarischen Kennzeichen gesessen. Sie hatten gemäss Polizeiangaben eine Panne vorgetäuscht, um so andere Fahrzeuge zum Anhalten zu bewegen.

Am Samstag verzeichnete die Polizei je eine Meldung aus Obersiggenthal, Schafisheim und Leutwil. Verdächtige Personen seien an privaten Adressen aufgetreten.

Während der Kontaktaufnahme seien weitere Personen, die der Gruppe angehört haben dürften, ins Innere der Objekte eingeschlichen, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen.

In Schafisheim fiel zudem ein Auto mit französischer Nummern auf. In einem Fall wurden gemäss Polizeiangaben Werkzeuge und Geräte für 1000 Franken entwendet.

SDA/kha