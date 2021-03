OECD-Chefposten – Kriegt sie den Job, den Philipp Hildebrand nicht bekam? 10 Kaffees pro Tag, Yoga im Büro und gnadenlos gegenüber Donald Trump: Cecilia Malmström ist bereit, die nächste Generalsekretärin der OECD zu werden. Stephan Israel aus Brüssel

Sie will den Frauenanteil am Pariser Sitz der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit erhöhen: Cecilia Malmström. Foto: Aris Oikonomou (AFP, Getty Images)

Für Cecilia Malmström wäre es eine Art Rückkehr. Immerhin verbrachte die Schwedin einige Jugendjahre in Paris, damals wegen der Berufstätigkeit ihres Vaters. Später hat sie nach Politikwissenschaften in Göteborg an der Sorbonne Literatur studiert. Jetzt ist Cecilia Malmström in der Endrunde für den Posten als Generalsekretärin der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) in Paris.

Es ist der Job, für den sich der ehemalige Schweizer Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand auch beworben hat, bevor er sich mangels Unterstützung in Europa selber aus dem Rennen nahm. Da hat Cecilia Malmström bessere Karten. Schweden ist in der EU, einer der entscheidenden Blöcke in der OECD, die nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau in Europa gegründet wurde, heute 37 Mitglieder zählt und als weltweit wichtiges Forum demokratischer Staaten gilt, um gegen Steueroasen zu kämpfen oder Standards bei der Besteuerung von Unternehmen zu setzen.

Sie spricht sechs Sprachen

Wenn man Cecilia Malmström als Berufseuropäerin bezeichnet, ist das durchaus positiv gemeint. Die 52-jährige Mutter von Zwillingen spricht sechs Sprachen und sieht Europa als ihre Heimat. In jungen Jahren kämpfte sie für den EU-Beitritt ihres Landes. Als Politikerin der liberalen Volkspartei war Cecilia Malmström ab Ende der 90er-Jahre Abgeordnete im EU-Parlament, dann Europaministerin in der schwedischen Regierung und zwei Amtszeiten EU-Kommissarin in Brüssel. Zuerst zuständig unter anderem für Asylpolitik, wo es angesichts der unterschiedlichen Interessen in den Mitgliedsstaaten allerdings kaum Lorbeeren zu holen gab.

Zum Star und Schwergewicht in Brüssel wurde Cecilia Malmström als EU-Handelskommissarin. Die geschickte Verhandlerin hat es zwar nicht geschafft, noch während der Ära von US-Präsident Barack Obama das umstrittene transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) zu retten. Im Handelsstreit mit Nachfolger Donald Trump konnte sie sich dafür als Hardlinerin profilieren. Die amerikanischen Strafzölle gegen europäischen Stahl quittierte sie mit Abgaben auf Whisky, Jeanshosen oder Motorräder der Marke Harley-Davidson.

Malmström wäre die erste Frau an der Spitze der OECD, die zu einem wichtigen Player auf der Weltbühne geworden ist.

Sonst versuchte Cecilia Malmström recht erfolgreich, Europas Position als Champion des Freihandels gegen den Protektionismus der US-Regierung zu verteidigen. Sie brachte gegen viel Widerstand Handelsabkommen etwa mit Japan, Kanada oder Vietnam zum Abschluss und trieb die Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten voran. Acht bis zehn Tassen Kaffee pro Tag und die Yoga-Session im Büro helfen der Schwedin, über die Runden zu kommen.

Cecilia Malmström hat gute Chancen, sich in der Schlussrunde gegen den einzigen verbleibenden Mitbewerber aus Australien durchzusetzen. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der OECD, die in den letzten Jahren zu einem wichtigen Player auf der Weltbühne geworden ist. Die Organisation sei zu männerdominiert, sagt Cecilia Malmström und verspricht, den Frauenanteil am Pariser Sitz zu erhöhen und die Situation der Frauen bei den Studien der OECD stärker zu berücksichtigen. Zu Beginn ihrer Karriere hätten ältere Herren versucht, ihr das Leben schwerzumachen, sagt Cecilia Malmström. Sie sei zum Glück 1,82 Meter gross, und da tätschle ihr keiner so leicht auf die Schultern. Der nächste Topjob ist ihr fast sicher.