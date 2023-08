Russlands Einmarsch in die Ukraine – Krieg lässt Geburten um fast ein Drittel einbrechen Wie die jüngsten Zahlen zeigen, hat die Ukraine derzeit eine der niedrigsten Geburtenraten aller Länder weltweit. Simon Angelo Meier

Neugeborene in der Entbindungsklinik des Regionalspitals Lwiw (21. Oktober 2022). Foto: Yurko Dyachyshyn (AFP)

Die starke physische und psychische Belastung der Zivilbevölkerung durch die seit eineinhalb Jahren andauernde russische Invasion schlägt sich auch in der Geburtenrate nieder. Dies zeigen neue Zahlen des ukrainischen Datenportals Opendatabot auf. Gemäss den Erhebungen ist die Geburtenziffer in der Ukraine seit Beginn des Krieges um 28 Prozent zurückgegangen.

In den ersten sechs Monaten des aktuellen Jahres wurden in der Ukraine 96’755 Kinder geboren, gegenüber 135’079 im ersten Halbjahr 2021, ein Rückgang von rund einem Drittel. Vor Kriegsausbruch zählte die Bevölkerung der Ukraine rund 43 Millionen Menschen. Seither sind gemäss den Vereinten Nationen mehr als 6 Millionen von ihnen ins Ausland geflohen.

Insgesamt ist die Geburtenrate des Landes seit 2013 rückläufig – um rund 7 Prozent pro Jahr. Der Einbruch der Geburten seit Kriegsbeginn ist der stärkste Rückgang seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991.

Kriege senken Geburtenrate um rund ein Drittel

Die aktuellen Zahlen stehen im Einklang mit den Beobachtungen von Demografieexperten, die in früheren Kriegen ähnliche Rückgänge verzeichnet haben. Gemäss dem amerikanischen Demografieportal «Population Reference Bureau» sinkt die Geburtenrate während bewaffneter Konflikte in einem Land um bis zu ein Drittel, steigt aber nach Beendigung der Kämpfe schnell wieder an.

Vor dem Einmarsch Russlands wurden in der Ukraine jeden Monat bis zu 23’000 Babys geboren. 2023 sind es nur noch rund 16’000.

Keinen Einfluss hatte der Krieg auf das Verhältnis zwischen den Geschlechtern: In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurden 49’626 Jungen und 47’129 Mädchen geboren. Das entspricht der in den vergangenen Jahren beobachteten Verteilung von rund 51 Prozent Jungen gegenüber 49 Prozent Mädchen.

Das letzte Mal, dass die Geburtenrate in der Ukraine so stark zurückging, war 2015. Damals sank die Zahl der Neugeborenen auf 12 Prozent pro Jahr, als Reaktion auf die Annexion der Krim im Jahr zuvor.

Frieden für mehr Geburten unerlässlich

Derzeit hat die Ukraine eine der niedrigsten Geburtenraten aller Länder weltweit. Solange der Krieg in der Ukraine die Bevölkerung weiterhin so stark in Mitleidenschaft zieht, sowohl durch die Kriegshandlungen als auch durch ihre Auswirkungen in Form von Nahrungsmittelknappheit und mangelndem Zugang zu Medikamenten und medizinischer Versorgung, wird sich daran nur wenig ändern.

Eine verletzte Schwangere wird aus einer Entbindungsklinik in Mariupol getragen, nachdem das Gebäude durch einen russischen Luftangriff beschädigt worden ist. Foto: Evgeniy Maloletka (Keystone)

Erst mit einer Verbesserung der Kriegssituation dürfte sich auch der Wunsch nach Kindern wieder verstärken, wie eine ukrainische Ärztin einer Geburtsklinik in Kiew gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenportal NPR erklärte: «Wenn die Ukrainer mehr Stabilität spüren und sehen, wenn sie sich mehr geschützt fühlen, werden sie den Wunsch haben, mehr Kinder zu bekommen. Ich glaube nicht, dass es andere Methoden gibt, um die Menschen zu ermutigen, mehr Kinder zu bekommen.»

Simon Angelo Meier ist seit 2023 Redaktor am Newsdesk von Tamedia. Mehr Infos

