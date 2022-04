Kretschmann in Basel – «In Brüssel sollte es gegenüber der Schweiz eine andere Offenheit geben» Winfried Kretschmann will bei einem Treffen mit EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen für die Schweiz eintreten. Sein Besuch in Basel wurde mit einer Zusammenarbeitserklärung abgeschlossen. Thomas Dähler

Baden-Württemberg und Basel-Stadt wollen stärker zusammenarbeiten: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) und Regierungspräsident Beat Jans im Basler Rathaus. Foto: Yen Duong (Keystone-sda)

«Die Welt hat sich verändert, da sollte es auch in Brüssel gegenüber der Schweiz eine andere Offenheit geben», sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag zum Abschluss des Besuchs der baden-württembergischen Delegation in Basel. «Wir können nicht ewig warten, bis da irgendetwas von selber in die Gänge kommt.» Deshalb wolle er bei dem von EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen in Aussicht gestellten Treffen darauf pochen, dass die Schweiz an Horizon Europe assoziiert wird. Das müsse ganz klar auch im Interesse der EU sein.