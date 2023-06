Bahnhof Laufen – Kreisel wird erneuert – es kommt zu Einschränkungen Der neue Kreisel wird auch für Fussgängerinnen und Fussgänger Vorteile haben. Sogar die Beleuchtung wird optimiert. Daniel Aenishänslin

Unter anderem erhält der Bahnhofskreisel einen neuen Belag. Foto: PD



Von Montag, 19. Juni bis Ende November 2023 kommt es in Laufen zu Behinderungen des Verkehrs. Grund dafür sind umfangreiche Erneuerungsarbeiten am Bahnhofskreisel. Als Erstes wird am 19. Juni die Baustelle eingerichtet und die bestehende Kreiselinnenfläche abgebrochen. Der Kreisel bleibt jedoch in Betrieb. Verkehrswachten leiten den Verkehr.

Ab dem 26. Juni wird der heutige Kreisel in seiner Gesamtheit erneuert. Dazu zählen sowohl Kreiselinnenfläche als auch Mittelinseln. Die Fahrbahn wird neu in Beton erstellt. Gleichzeitig werden alle Strassenrandabschlüsse erneuert, die Strassenübergänge für Fussgängerinnen und Fussgänger verbreitert, die öffentliche Beleuchtung optimiert und die seitlichen Rabatten neu gestaltet.

Fahrplan nicht betroffen

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr zweistreifig ohne Lichtsignal über die Kreuzung geführt. Teilweise wird der motorisierte Verkehr nur über die Bahnhofstrasse in Richtung Birs geführt, teilweise nur über die Naustrasse. Der Veloverkehr wird über eine eigene Strecke umgeleitet. Alle Umleitungen werden grossräumig signalisiert. Nicht betroffen von den Bauarbeiten ist der Fahrplan des Linienbusses.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.