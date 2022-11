Erfolg im Fricktal – Krebspest wurde erfolgreich bekämpft Der Veterinärdienst hebt das Krebspest-Sperrgebiet in der Sissle auf. Es sind keine weiteren Fälle im Sperrgebiet aufgetreten. Trotzdem gilt es in Zukunft, achtsam zu sein. Karoline Edrich

Die Krebspest ist eine für unsere einheimischen Krebse tödliche Pilzkrankheit. Dieses Jahr konnten in der Sissle wieder zahlreiche gesunde Dohlenkrebse gefunden werden. Foto: Kanton Aargau/BVU

Weil keine weiteren Krebspestfälle in den kritischen Zonen der Sissle festgestellt werden konnten, hebt das Veterinäramt heute das Sperrgebiet im Fricktal auf. Untersuchungen des Kantons Aargau von Anfang September ergaben, dass keine weiteren Fälle der für die Krebse tödlichen Krankheit im Sperrgebiet aufgetreten sind. Zahlreiche lebende Dohlenkrebse wiesen ausserdem auf eine gesunde Population hin, berichtet der Kanton in einer neuen Medienmitteilung.

Grund für die Sperrung im April 2021 war der Fund von toten einheimischen Dohlenkrebsen in der Sissle zwischen Eiken und Frick. Das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (Fiwi) in Bern diagnostizierte bei 31 der toten Tiere Krebspest. Bei der Pilzerkrankung handelt es sich um eine zu bekämpfende Tierseuche gemäss der eidgenössischen Tierseuchenverordnung. Um eine Verbreitung dieser Krankheit zu verhindern, hat der Veterinärdienst des Departements Gesundheit und Soziales ein Sperrgebiet zwischen der Gemeinde Böztal bis an die Mündung der Sissle in den Rhein erlassen.

Kanton mahnt zur Vorsicht

Das Gewässer durfte in diesem Abschnitt nicht betreten werden, lebende Flusskrebse durften weder in das Gebiet gebracht noch entfernt werden und Material, welches in Kontakt mit dem Bachwasser war, musste vor dem nächsten Einsatz korrekt desinfiziert oder ausreichend lange trocken gelagert werden.

Weiterhin mahnt der Kanton zur Vorsicht: Es sei nicht auszuschliessen, dass die Krebspest über nicht einheimische Exoten aus dem Rhein wieder in die Sissle gelange. Um heimische Krebsvorkommen wie jenes in der Sissle zu schützen, sei es deshalb wichtig, dass Flusskrebse niemals von einem Gewässer in ein anderes umgesetzt oder in fremden Gewässern freigelassen werden. Auch Fischereimaterial, Tauchausrüstungen oder Wassersportgeräte müssten bei jedem Gewässerwechsel sorgfältig auf Rückstände von Pflanzen und Tieren kontrolliert und gut gereinigt und getrocknet werden, schreibt der Kanton Aargau.

