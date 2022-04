Nun folgt Verkaufsstopp in Europa – Krebserregende Fische in Basler Kühlregalen entdeckt Das Kantonslabor hat bei einer Routinekontrolle kontaminierten Pangasius und Buntbarsch gefunden. Die Umweltschutzorganisation WWF ruft zum Kauf von lokalen Produkten auf. Yannik Schmöller

Pangasiusfilet und Buntbarsch mussten nach einer Routinekontrolle wegen Gesundheitsgefährdung aus den Kühlregalen der Detailhändler genommen werden. Foto: zvg

Bei einem Pangasiusfilet und einem Buntbarsch, beide aus Aquakulturen aus Vietnam, hat das Kantonslabor Basel-Stadt bei einer Routineuntersuchung von Zuchtfischprodukten unerlaubte Substanzen entdeckt. Während das Pangasiusfilet eine zu hohe Chloratkonzentration aufwies, konnte im Buntbarsch der Farbstoff Malachitgrün nachgewiesen werden. Beide Wirkstoffe stellen eine akute Gesundheitsgefährdung für den Menschen dar. Für die betroffenen Fischprodukte wurde ein Verkaufsverbot verhängt. Sie wurden aus den Kühlregalen der Detailhändler entfernt.

Das nachgewiesene Chlorat ist ein Nebenprodukt, das beim Desinfizieren von Wasser entsteht. Es gelangte beim Transport oder der Lagerung in den Fisch. Chlorat kann die Jodaufnahme im menschlichen Körper blockieren. Malachitgrün ist das wirksamste Mittel gegen Parasiten, Pilzbefall und bakterielle Infektionen. Weil der Stoff krebserregend ist, wurde seine Anwendung bei Zuchtfischen in Europa verboten.

Transportwege wurden nachverfolgt

Dadurch, dass beide Wirkstoffe für den Menschen ein Gesundheitsrisiko darstellen, wurden die Transportwege der Fische zurückverfolgt, um das gesamte Ausmass einschätzen zu können. Dabei wurde festgestellt, die betroffenen Produzenten beliefern nicht nur Basel, sondern Detailhändler in ganz Europa. Deshalb wurden die Daten vom Kantonslabor an das europäische Warnsystem weitergeleitet. Dies führte zu einem Verkaufsstopp für die beiden Produkte sowie zu einem Rückruf der gesamten Lieferung des Buntbarsches in Europa. Betroffen sind jedoch keine der grossen Schweizer Detailhändler, sondern nur kleinere Läden. Namen nannte das Kantonslabor indes keine.

Neben dem Verkaufsstopp wird es für die Produzenten keine weiteren direkten Sanktionen geben. Jedoch stehen diese unter genauer Beobachtung. Als Folge der Verfehlung müssen die Produzenten wieder die korrekte Zucht und Lagerung ihrer Produkte nachweisen. Zudem werden deren Produkte vermehrt kontrolliert werden. Vor allem die verbotene Substanz Malachitgrün macht den Forschenden Sorgen, weil der Wirkstoff trotz seiner Auswirkungen noch immer eingesetzt wird, obwohl er längst verboten ist.

Beim Fischkauf an Labels orientieren

Das Problem von unerlaubten Substanzen in Nahrungsmitteln ist bekannt. Betroffen seien vor allem Produkte aus der Massentierhaltung, sagt Franz Dussy vom kantonalen Labor Basel-Stadt. Weil die Tiere auf so engem Raum leben, können sich Krankheiten viel besser und schneller verbreiten. «Die auf maximalen Ertrag gezüchteten Tiere erkranken häufiger als ihre Artgenossen in freier Wildbahn», schreibt Dussy in seinem Bericht. Krankheiten gehören in Massentierhaltungen zum Alltag, deshalb kommen viel häufiger auch Medikamente zum Einsatz. Nicht alle seien legal.

Dieses Problem ist auch der Umweltorganisation WWF bekannt. Deshalb rät die Umweltschutzorganisation, beim Fischkauf nationale Produkte zu wählen oder auf die Labels zu achten. Bei Zuchtfischen sind es die Bio-Knospe oder das ASC-Label. Von einem Label lizenzierte Aquakulturen müssen gewisse Standards, unter anderem für den Gebrauch von Medikamenten, erfüllen. Beim ASC-Label dürfen Medikamente nur auf Anweisung des Tierarztes verabreicht werden. Bei der Bio-Knospe sind die Anforderungen noch um einiges höher. Orientiert man sich beim Fischkauf an den Labels, kann man davon ausgehen, dass der Fisch keine krebserregenden Stoffe enthält.





