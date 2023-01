Meinung geändert – David Degen & Co. krebsen zurück – die Holding trägt den Verlust Die Eigentümer des FC Basel kommen von ihrem ursprünglichen Plan ab, den Basisverein in die Pflicht zu nehmen. Das Gesamtkonstrukt soll überdacht werden. Oliver Gut Tilman Pauls

David Degen und seine Mitstreiter: Wie machen wir jetzt weiter? Foto: Toto Marti (Blick/Freshfocus)

Am Dienstag hatten die Mitglieder des FC Basel ein zweiseitiges Schreiben im Briefkasten, das nur aus vier Absätzen und den wichtigsten Informationen bestand. Trotzdem barg es einiges an Brisanz. Nicht nur die Tatsache, dass die FC Basel 1893 AG im Geschäftsjahr 2022 – anders als im Dezember von Präsident David Degen mit dem Begriff «haarscharfe Null» kommuniziert – ein Minus von 1,2 Millionen Franken erwirtschaftet hat. Sondern auch, dass der Verein sich gemäss seiner AG-Anteile am Ausgleich des Defizits beteiligen solle. Das war dann doch ein Schock für viele Mitglieder.