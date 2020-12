Über Nacht zum Modedesigner – Kreativität statt Lockdown-Griesgram Der 21-jährige Student Stephan Wüest studiert eigentlich Zahnmedizin. Corona hat ihn jedoch bewogen, eine eigene Modemarke zu lancieren. Lisa Kannengiesser

Stephan Wüest kreierte sein eigenes Modelabel namens HOP. Foto: Pino Covino

Was trägt so ein Modedesigner von Welt? Vermutlich vielerlei. Dieser hier trägt jedenfalls einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Jeans. Nur das Logo auf der schwarzen Tasche verrät, dass da mehr dahintersteckt. Es ist rund, und eingebettet in der Mitte steht HOP. Entspannt lehnt er sich in seinem Stuhl zurück und lächelt. «Schlicht, zeitlos, unaufgeregt – so würde ich meine Marke beschreiben», sagt er.

Während des ersten Lockdown ging es im Leben vieler Baslerinnen und Basler drunter und drüber. Was tun, wenn die Welt vor einer Krise steht? Der junge Basler Stephan Wüest nutzte die Zeit, um sein Leben ein wenig umzukrempeln und seine Passion auszuleben. Er entwarf gewissermassen über Nacht von zu Hause aus seine eigene Modemarke namens HOP – Haus of Passion. Der 21-Jährige studiert eigentlich Zahnmedizin, doch seine Kreativität geht weit über das Fach hinaus.