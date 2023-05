Kunstausstellung in Läufelfingen – Kreativität im Silo Das regionale Kunstschaffen ist bunt wie die Werke von Nick Meier. Gemeinsam mit fünf weiteren kreativen Köpfen zeigt er, was Kunst alles sein kann. Daniel Aenishänslin

«Ich versuche, meinen Kunstwerken einen Hauch von Magie und Spirit mitzugeben», sagt der Seltisberger KünstlerJürg Widmer Bild: PD

Im Silo 12 am Unteren Hauenstein gewähren sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Region Einblick in ihr Schaffen. Es sind sehr unterschiedliche Werke und Techniken zu sehen. «6Pack» nennen Evelyn Dönicke (Muttenz), Amédé Flum (Basel), Marianne Maritz (Reinach), Nick Meier (Zeiningen), Esther Tschudin (Pfeffingen) und Jürg Widmer (Seltisberg) ihre Ausstellung. Vernissage ist am Pfingstsonntag. Musikalisch untermalt vom Duo Skarabäus.

Evelyn Dönicke sagt über ihre Werke aus Acryl: «Es ist für mich wichtig, dass meine Bilder die Fantasie anregen, und der Betrachterin und dem Betrachter die Möglichkeit offenlassen, selber zu interpretieren, ungeachtet dessen, was ich in meine Geschichte eingebracht habe.»

500 Meter Draht

Spannend wird sein, was alles aus Draht entstehen kann. Sowohl Esther Tschudin als auch Amédé Flum und Marianne Maritz arbeiten damit. Maritz verarbeitet für ein Werk schon mal 500 Meter Draht und werkelt mehrere Wochen daran. Amédé Flum sagt über sein Schaffen: «Ideen sind wie Seifenblasen, man muss sie schnell umsetzen, bevor sie zerplatzen. Denn im Hinterkopf meldet sich schon die nächste.»

Der Ausstellungsort ist selbst eine Augenweide. Im Silogebäude eines stillgelegten Steinbruchs im Baselbieter Jura ist dieses kleine Museum entstanden. Der Betreiber, der Verein SiLO12 Läufelfingen, nennt es «einen Ort der Begegnung zwischen Zeugnissen ehemaliger Industriekultur, heutigem künstlerischem Schaffen und unkomplizierter Gastfreundschaft». Vergangenen Juni war der Steinbruch Schauplatz des Freilichttheaterstücks «Hauenstein».

