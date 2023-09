Kreativ und unterbezahlt – Immer mehr Kulturschaffende in Basel Die Anzahl der Kulturschaffenden ist schweizweit um 30 Prozent gestiegen. Der Zuwachs birgt Risiken, wie selbst das Bundesamt für Kultur sagt. Mélanie Honegger

Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer zahlt am meisten im ganzen Land? Bei den Kulturausgaben pro Kopf liegt Basel-Stadt eindeutig vorn. Foto: Nicole Pont

Schauspielerinnen, Musiker oder bildende Künstler: So viele Kulturschaffende wie heute gab es in Basel wohl noch nie. 2541 Personen haben 2021 im Stadtkanton in kulturellen Berufen gearbeitet. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Der Zuwachs ist enorm. Allein von 2011 bis 2021 stieg die Zahl der Kulturschaffenden im engeren Sinn um satte 30 Prozent an – landesweit.