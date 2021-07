Schüsse und Tränengas – Krawalle bei Begräbnis von Haitis ermordetem Präsidenten Das Staatsbegräbnis von Jovenel Moïse ist trotz starker Sicherheitsvorkehrungen von Gewalt überschattet worden. Einige Trauergäste haben die Zeremonie fluchtartig verlassen.

Anhänger des ermordeten Präsidenten Jovenel Moïse protestieren ausserhalb der Zeremonie. Foto: Matias Delacroix (AP/Keystone/23. Julil 2021)

Bei der Zeremonie für den vor rund zwei Wochen ermordeten 53-jährigen Jovenel Moïse fielen am Freitag in der Stadt Cap-Haïtien Schüsse, die haitianischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Einige der Trauergäste verliessen daraufhin fluchtartig den Beerdigungsort. In der nördlichen Stadt des Landes wurden Barrikaden errichtet und Fahrzeuge in Brand gesetzt.

Zu der Zeremonie des ehemaligen Präsidenten im Freien hatten sich am Nachmittag Regierungsmitglieder, Vertreter ausländischer Regierungen und Diplomaten versammelt. Der Sarg des Präsidenten war in die rot-weiss-blaue haitianische Flagge gehüllt, darüber lag die Präsidentenschärpe.

Zunächst verlief die mehrstündige Zeremonie ohne Zwischenfälle. Als später ausserhalb des Beerdigungsortes Schüsse fielen und die Polizei Tränengas einsetzte, verliessen einige Teilnehmer inmitten von Tränengaswolken fluchtartig den Ort.

Bereits Anfang der Woche hatte es in der Stadt Zusammenstösse gegeben, als Polizeichef Léon Charles die Sicherheitsvorkehrungen für die Beerdigung inspizierte. Viele Bewohner des Nordens werfen den Sicherheitskräften vor, Moïse nicht ausreichend geschützt zu haben. Auch am Freitag waren in Cap-Haïtien mehrere Strassen durch Barrikaden und Autos in Flammen blockiert. Mehrere Geschäfte wurden niedergebrannt. Einheimische und ausländische Journalisten wurden von Demonstranten angegriffen.

Die Trauerrede der Wittwe

Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seinem Haus in der Hauptstadt Port-au-Prince von einem Mordkommando erschossen worden. Nach Polizeiangaben gehörten «26 Kolumbianer und zwei US-Bürger haitianischer Herkunft» zu dem Kommando. Mehr als 20 Menschen wurden seither festgenommen. Laut Polizei wurde das Attentat von Haitianern mit politischen Ambitionen und Verbindungen ins Ausland geplant.

Attentat in Haiti gibt Rätsel auf «Es gibt ein deutliches Gefühl, dass etwas inszeniert worden ist» Vor seiner Beisetzung auf dem Gelände der Familienresidenz beklagte Moïses Witwe Martine, die bei dem Attentat auf ihren Mann verletzt und zur Behandlung in den US-Bundesstaat Florida ausgeflogen worden war, in ihrer Trauerrede, dass ihr Mann «brutal ermordet» worden sei. «Welches Verbrechen hast du begangen, um eine solche Bestrafung zu verdienen?» fragte sie. Die Witwe nannte die haitianische Politik «verrottet und unfair» und sagte, ihr Mann habe versucht, dies zu ändern. «Über Nacht» habe sich «das ganze System» gegen ihn gestellt. Dennoch wolle sie keine «Rache oder Gewalt».

«Die haitianische Politik ist verrottet und unfair»: Wittwe Martine Moïse hält eine bewegende Trauerrede. Foto: Valérie Baeriswyl (AFP/23. Juli 2021)

Der Mord stürzte den ohnehin von Instabilität und grosser Armut geprägten Karibikstaat in eine noch tiefere Krise. Moïse hatte Haiti zuletzt per Dekret regiert, nachdem eine für 2018 geplante Parlamentswahl unter anderem wegen Protesten gegen ihn verschoben worden war.

Diese Woche trat der neue Regierungschef Ariel Henry sein Amt an. Bei seiner Amtseinführung am Dienstag versprach der 71-jährige frühere Neurochirurg, sich mit aller Kraft für die Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung einzusetzen. Diese seien Voraussetzung für freie und faire Wahlen.

Nach Präsidentenmord in Haiti Immer neue Verhaftungen, immer neue Rätsel Moïse hatte als eine seiner letzten Amtshandlungen Henry zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Nach Moïses Tod kam es zu einem Machtkampf zwischen Henry und Interims-Ministerpräsident Claude Joseph, der nach dem Attentat den Ausnahmezustand ausgerufen hatte. Joseph kehrte am Dienstag auf seinen Posten als Aussenminister zurück. Haiti hat kein arbeitsfähiges Parlament und nur eine Handvoll gewählter Senatoren. Auch einen Übergangspräsidenten gibt es noch nicht.

AFP/fal

