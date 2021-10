Spektakuläre Aufnahmen auf La Palma – Kraterrand eingebrochen, Vulkan wird noch aktiver Seit fünf Wochen überzieht Lava aus dem namenlosen Feuerberg La Palma. Laut Experten tritt der Ausbruch in eine neue Phase ein.

Seit fünf Wochen aktiv: Das Vulkanologie-Institut auf La Palma spricht von einer neuen Phase, die begonnen hat. Video: AFP, Twitter

Seit fünf Wochen spuckt der namenlose Feuerberg in der Cumbre Vieja auf La Palma grosse Mengen Lava, Rauch und Asche aus. Er tut dies ununterbrochen und ist aus Sicht von Experten noch aktiver geworden. «Wir sind in einer neuen Phase, die weitaus intensiver ist», sagte Pedro Hernández, Wissenschaftler des Vulkanologie-Instituts der Kanarischen Inseln, dem Rundfunksender RTVE am Montag.

Zuvor ist der Vulkankrater teilweise zusammengebrochen. Es bildeten sich neue Lavaströme, die bislang nicht betroffene Gebiete zu erfassen drohten. Vulkanologen sprachen von einer «riesigen Lavafontäne».

Seit dem ersten Ausbruch hat die Lava ein Gebäude nach dem anderen langsam aber unaufhaltsam unter sich begraben – vergangenen Sonntag waren es schon 2270, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete.

Schon mehr als zweitausend Häuser sind zerstört worden. Foto: Angel Medina G. (Keystone)

Rund 900 Hektar, was mehr als 1200 Fussballfeldern entspricht, sind mit einer mehrere Meter dicken schwarzen Lavakruste bedeckt: Wohngebiete, Bananenplantagen, Strassen, Bewässerungsbecken, Gewächshäuser, Gärten sowie Wald- und Buschland.

Eine Katastrophe in Zeitlupe

Für die Betroffenen, von denen mehr als 7000 ihre Häuser verlassen mussten, ist es eine Katastrophe in Zeitlupe. Wie hoch die Schäden insgesamt sind, bleibt derzeit unklar. Vor Wochen sprach die Inselregierung schon von 400 Millionen Euro, aber diese Schätzung dürfte inzwischen überholt sein.

Der Ausbruch zerrt an den Nerven der Menschen. Foto: Emilio Morenatti (Keystone)

Durch rasche Evakuierungen konnten bislang Todesfälle vermieden werden. Auf einem Grundstück wurden allerdings vier Hunde von der Lava eingeschlossen. Mit einer beispiellosen Rettungsaktion sollten die vier abgemagerten Hunde letzten Freitag per Drohne gerettet werden.

Mysteriöses «A-Team» will Hunde gerettet haben

Auf Video-Aufnahmen der Drohne, die das betroffene Gebiet im Auftrag von Tierschützern überflog, waren die Hunde jedoch nicht mehr zu sehen. Nach einer «gründlichen Inspektion der betreffenden Sperrzone», hätten die Drohnen «keine Spur von den Tieren gefunden», hatte das Drohnen-Unternehmen auf Twitter erklärt.

Bereits am Donnerstag hatte das Unternehmen mitgeteilt, es habe «Fussspuren von Menschen entdeckt, die das Gebiet betreten haben», obwohl es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zugänglich war. Die Netzgemeinde rätselte danach über das Video eines anonymen Nutzers, das in den Online-Netzwerken aufgetaucht war: Es zeigte Luftaufnahmen des verlassenen Geländes und ein weisses Banner mit der Aufschrift «Sei stark, La Palma. Den Hunden geht es gut». Unterzeichnet war die Botschaft mit «Das A-Team» – in Anlehnung an die gleichnamige US-Fernsehserie aus den Achtzigerjahren.

