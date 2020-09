Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger ist bemüht, aber bislang glücklos. Foto: Pino Covino

An der Krankenkassenfront gab es diese Woche eine gute Nachricht, die keine ist: In Basel-Stadt, dem Kanton mit den höchsten Prämien der Schweiz, gibt es für 2021 eine Nullrunde. Die Prämien sollen, wie schon auf dieses Jahr hin, nicht steigen, teilte der Bund mit. Die Krux an diesen statistischen Pauschalaussagen: Für viele stiegen trotzdem die Kosten auf dieses Jahr, so wie sie auch im nächsten Jahr steigen werden. Und Basel bleibt das Schlusslicht der Schweiz. Das Baselbiet bleibt der drittteuerste Kanton.

Basels Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger hat in seiner Amtszeit bisher immer davon gesprochen, dem Dauerärgernis Einhalt zu gebieten, doch umgesetzt ist nichts. Darauf angesprochen entgegnet Engelberger, dass er sehr wohl eine Dämpfung der Gesundheitskosten erreicht habe. Als Beleg nennt er die oben erwähnten angeblichen Nullrunden bei den Krankenkassenprämien. Doch damit betreibt der Gesundheitsdirektor nicht bloss Schönfärberei, sondern er schmückt sich schlicht und ergreifend mit fremden Federn.

Es ist Bundesrat Alain Bersets Verdienst, dass es nun zwei Jahre hintereinander nicht zu einer Prämienexplosion kommt. Er hat im Gegensatz zu Engelberger bereits Massnahmen umgesetzt. Und so müssen auch jetzt wieder die Krankenkassen Reserven abbauen, um den Prämienschub zu unterbinden.

Bundesrat Alain Berset, links, und Regierungsrat Lukas Engelberger Ende Juni in Bern. Foto: Keystone

Diese Reserven sind sowieso eine skandalöse Angelegenheit: Die Krankenkassen haben auf Kosten der Versicherten 11 Milliarden Franken Reserven gebildet – das ist gigantisch. Und unverständlich: Gerade bei der Grundversicherung gibt es einen Risikoaustausch zwischen den Kassen. Wer viele gesunde Junge versichert, gleicht Mehrausgaben einer anderen Kasse aus, die viele kranke Alte hat. Dazu kommt, dass die Versicherten für Werbung und für die steigenden Löhne der Kassen-Bosse zahlen.

Zurück zu Engelbergers magerem Leistungsausweis. Die SP hat recht, wenn sie ihm vorwirft, dass er schon früher die gemeinsame Planung mit Baselland hätte in Angriff nehmen sollen. Die Region hat schlicht zu viele Spitäler: Nur schon für einen wirtschaftlich und qualitativ nachhaltigen Betrieb eines Unispitals bräuchten beide Basel mindestens doppelt so viele Einwohner. Nach den Wahlen möchte Engelberger nun endlich die Spitalplanung angehen. Hier könnte der Gesundheitsdirektor tatsächlich etwas bewirken, doch seine bisherigen Äusserungen dazu weisen nicht auf einschneidende Massnahmen hin, welche auch die Tausenden unnötigen Operationen unterbinden könnten.

Doch Engelberger zeigte im Amt auch grossen Mut und Visionen, als er zusammen mit dem Baselbiet die am Ende vor dem Basler Stimmvolk gescheiterte Spitalfusion aufgleiste. Das war ein Riesenprojekt, das aus diversen Gründen nicht zum Fliegen kam, aber Dynamik in die verkrusteten Strukturen gebracht hätte. Er hat für seine Überzeugung gekämpft, mit viel Arbeit, guten Argumenten – und er scheiterte kolossal. Hätte er bloss im Abstimmungskampf das Charisma gezeigt und das Wohlwollen genossen, das jetzt in der Corona-Krise erkennbar ist: Vielleicht wäre die Spitalfusion nun Realität.

Es ist unverständlich, weshalb der Grosse Rat primär Klientelpolitik betreibt.

Und so verläuft die politische Diskussion in Basel in altbekannten Bahnen. Die Sozialdemokraten, die gegen die Spitalfusion gekämpft haben, nutzten ihre Macht, um ihr Steckenpferd, die Prämienverbilligungen, zu stärken. Zu Recht lässt man Geringverdiener nicht im Stich. Doch die SP löst mit dieser Politik das Grundproblem nicht. Prämienverbilligungen lindern bloss Symptome eines kranken Gesundheitssystems.

Und die Steuerzahler, die für die wachsenden Verbilligungen aufkommen, leiden zugleich unter den steigenden Prämien, die sie selber bezahlen müssen. Engelbergers CVP kämpft trotz anderslautenden Versprechungen und einer gescheiterten Volksabstimmung weiter dafür, dass die Basler selbst bezahlte Prämien von den Steuern abziehen dürfen. Mittlerweile könnte dieses Anliegen beim Volk doch noch eine Mehrheit finden.

Diese Forderung der Engelberger-Partei aber ist aus linker Sicht nicht nur asozial, sie löst das Grundproblem ebenso wenig wie die Prämienverbilligungen. Es ist unverständlich, weshalb der Grosse Rat primär Klientelpolitik betreibt und nicht mehr Druck auf Engelberger ausübt, griffige Massnahmen zu ergreifen. Die Parteien sind sich sonst ja auch nicht zu schade, beispielsweise gegen «organisierte Bettlerbanden» oder «unverhältnismässige Polizeieinsätze» zu polemisieren.

Die Krankenkassenprämien sind gemäss Sorgenbarometer der Credit Suisse neben der AHV die Hauptsorge der Schweizerinnen und Schweizer. Die Bevölkerung ernst nehmen heisst ernsthaft nach Lösungen suchen. Politik sollte mehr sein als Selbstdarstellung und das Bewirtschaften von Wahlkampfthemen.