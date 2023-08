Teures Gesundheitssystem – Krankenkasse misst erstmals Qualität der Behandlung – und belohnt die Ärzte Diabetes verursacht jedes Jahr Milliardenkosten. Oft behandeln Ärzte die Krankheit nicht nach aktuellen medizinischen Leitlinien. Jetzt steuert der erste Krankenversicherer dagegen – mit einem finanziellen Anreizsystem. Cyrill Pinto

Bei Patienten mit Diabetes sind regelmässige Tests nötig, um Folgeerkrankungen einzudämmen. Foto: Andrea Zahler

Rund eine halbe Million Menschen in der Schweiz leiden an Diabetes mellitus, Tendenz steigend. Ursachen sind Bewegungsmangel und falsche Ernährung, die zu einem chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel führen. Die Krankheit beginnt schleichend. Erste Symptome wie Durst, Müdigkeit oder eine Verschlechterung der Sehkraft sind relativ harmlos. Doch unbehandelt können schwere Folgeerkrankungen wie Nierenversagen, Erblindung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen. In manchen Fällen müssen sogar Arme oder Beine amputiert werden.