Sport in der guten Stube – Kräftemessen mit den Stars Der von Nike initiierte «Living Room Cup» liefert die Möglichkeit, trotz des Coronavirus regelmässig Sport zu treiben. Luc Durisch

Cristiano Ronaldo zeigt, wie man sich fit hält. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

In Zeiten von Corona kann regelmässiges Sporttreiben durchaus zur Herausforderung werden. Der mangelnde Platz in der eigenen Wohnung, die ausbleibende Motivation, das einladende Bett und der fehlende Trainingspartner stellen nur einige der Hürden dar. Diese Schwierigkeiten hat auch der Sportartikelhersteller Nike erkannt und daher den «Living Room Cup» ins Leben gerufen. Das erklärte Ziel: die Menschen in den eigenen vier Wänden zum Aktivbleiben animieren.

Um diese Vorgabe zu erreichen, gibt es wöchentlich eine neue Challenge im Bereich Kraft, Beweglichkeit oder Koordination. Die Aufgabe wird stets von einem prominenten Sportler präsentiert. Den Anfang machte Fussballer Cristiano Ronaldo, gefolgt von der italienischen Fechterin Beatrice Vio – beide mit Kraftübungen. Im Anschluss hat man eine Woche Zeit, die Leistung des Profiathleten zu überbieten. Die Teilnehmenden können ihre Versuche jeweils einschicken und sich so mit den anderen Sportlern – Profis wie Amateuren – messen. Am Ende der Woche folgt dann jeweils die Auflösung mit den erzielten Bestleistungen.

Schwierigkeiten überwinden

Aktuell ist die Reihe an Manchester Citys Leroy Sané. Die koordinative Challenge des Deutschen wurde auf seinem Instagram-Kanal bereits über 4 Millionen Mal angeklickt. Der Nationalspieler sagt: «Workouts alleine sind manchmal langweilig, da man keinen direkten Motivator hat. Diese Challenge schafft hier Abhilfe.» Zusätzlich zur Challenge bietet der Sportartikelhersteller in der App «Nike Training Club» gratis Tipps und Inspiration an, wie man die Zeit zu Hause nutzen kann, um Dinge zu perfektionieren oder neu zu erlernen. Dies ermöglicht laut Nike, trotz Coronavirus «der Athlet zu werden, der man schon immer sein wollte».

Wer nun also neue Herausforderungen sucht oder denkt, dass er die Profis schlagen kann, sollte sich die Challenges und die App unbedingt einmal ansehen. Ausserdem soll dieser sportliche Tipp es ermöglichen, wenigstens einige der eingangs erwähnten Schwierigkeiten zu überwinden und dabei helfen, trotz geschlossenen Sportanlagen fit zu bleiben.