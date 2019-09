Kotztüte bereitlegen

Der Osten Deutschlands steht unter intensiver Beobachtung unzähliger Expertinnen und Experten. Historiker, Politiker, Soziologen, Psychologen, Politologen, Demoskopen und ­Journalisten aus allen ideologischen Himmelsrichtungen versuchen zu ergründen, warum die Alternative für Deutschland (AfD) in den «neuen» Bundesländern der ehemaligen DDR derart gute Wahlergebnisse erzielen konnte. 27,5 Prozent in Sachsen, 23,5 Prozent in Brandenburg. Rezepte werden feilgeboten und Schuldige gesucht.