Thaci wegen UCK-Verbrechen angeklagt – Kosovos Präsident tritt zurück Das Sondertribunal in Den Haag hat die Kriegsverbrechen-Anklage gegen Hashim Thaci bestätigt. Das hat Konsequenzen. UPDATE FOLGT

Wird wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen angeklagt: Hashim Thaci Keystone

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci hat seinen Rücktritt angekündigt. Als Grund gab er vor der Presse in Pristina am Donnerstag an, dass das Kosovo-Sondertribunal in Den Haag die Anklage wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen gegen ihn bestätigt hat. Thaci soll als Oberkommandierender der Untergrund-Armee UCK für Verbrechen an Zivilisten während des Unabhängigkeitskrieges 1998-1999 verantwortlich gewesen sein.

SDA