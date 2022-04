Schönheitstrend «Science Beauty» – Kosmetik von Nobelpreis-Gewinnern Hightech-Labor statt Kräuterküche: Kunden wollen Resultate sehen, deshalb setzt die Beauty-Industrie bei Pflegeprodukten verstärkt auf die Forschung. Silke Wichert

Immer mehr Beauty-Konzerne setzen statt auf Naturkosmetik auf Pflegeprodukte aus dem Labor. Foto: Getty Images

«Shelfies» nennt man in der Social-Media-Sprache Fotos von «Shelves», also Regalen. Von hübsch sortierten Bücherwänden etwa, die ganz viel Intellekt in einen Instagrampost pressen. Oder, besonders präsent in den letzten Jahren: Das Badezimmer-Shelfie für die Zurschaustellung des prall gefüllten Pflegeprogramms zu Hause. Am besten sollten dort natürlich schöne, teure oder möglichst angesagte Tiegel und Fläschchen zu sehen sein. Aber das Aushängeregal auf dem neuesten Stand zu halten, war zuletzt gar nicht so einfach.