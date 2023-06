«CAS Wiederaufbau Ukraine» – Korruption: Vortrag in Rheinfelden Im Rahmen eines Studiengangs, der die Teilnehmenden dazu befähigen soll, beim Wiederaufbau der Ukraine mitzuhelfen, hielt ein renommierter Experte ein Kursmodul. Lea Buser

Sie wollen ihr Herkunftsland wiederaufbauen: Die Teilnehmenden des Studiengangs «CAS Wiederaufbau Ukraine». Foto: PD

Im Rahmen des Studiengangs «Certificate of Advanced Studies (CAS) Wiederaufbau Ukraine» der Berner Fachhochschule fand letzte Woche ein Vortrag in Rheinfelden statt. Michael Derrer, Rheinfelder Wirtschaftssoziologe und Professor an der Hochschule Luzern, hielt ein Kursmodul zum Thema Korruption, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Die Veranstaltung mit 30 Teilnehmenden fand im Seminarraum der Firma Koch & Partner in Rheinfelden statt.

Michael Derrer behandelte das Thema Korruption auf Basis der Resultate seiner mehrjährigen Forschungsarbeit. Diese beruhe neben der Auswertung der wissenschaftlichen Literatur auch auf Interviews, die Derrer mit Geschäftsleuten, Vertretern der ukrainischen Antikorruptionsbehörden und Fachleuten zwischen August 2021 und Januar 2022 in Kiew führte.

Ausserdem habe auch seine 30-jährige Erfahrung als Projektleiter und Unternehmensberater in der Ukraine eine Rolle gespielt sowie Beobachtungen aus grossen Korruptionsfällen, für die ihn die Schweizer Bundesanwaltschaft als Übersetzer für die ukrainische Sprache beigezogen hatte.

Offener Austausch

Der Anlass sei von angeregten Diskussionen geprägt gewesen, schreibt Derrer. «Die Seminarteilnehmenden schätzten die Gelegenheit zum offenen Austausch, ohne dass ihnen eine Ansicht aufgedrängt wurde.»

Geflüchtete Frauen aus der Ukraine mit Schutzstatus S, Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon länger in der Schweiz leben, und Mitglieder von Hilfsorganisationen, die sich am Wiederaufbau beteiligen werden – sie gehören zur Zielgruppe des «CAS Wiederaufbau Ukraine».

Denn die Teilnehmenden sollen dazu befähigt werden, Projekte zum Wiederaufbau mitzugestalten und zu leiten. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, das Staatssekretariat für Wirtschaft sowie universitäre Bildungspartner und private Sponsoren unterstützen das Programm. Es findet in diesem Semester zum ersten Mal statt und soll im Herbst erneut durchgeführt werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.